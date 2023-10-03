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Классон: ЦСКА — самый большой и величайший клуб в Европе

Классон: ЦСКА — самый большой и величайший клуб в Европе
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Защитник ЦСКА Фредрик Классон поделился впечатлениями от игры за армейский клуб.

«Я хочу сыграть ещё больше матчей, и я думаю, что это лучшая команда, в которой я могу добиться таких результатов. Конечно, я буду стараться дальше.

ЦСКА — самый большой и величайший клуб в Европе, быть его частью — большая честь. Также клуб за последние два сезона взял два Кубка Гагарина. Будем стараться выиграть третий кубок подряд

В Москве ощущаю себя, как в Нью-Йорке. Большой город, много болельщиков. Я обожаю тут рестораны, еда просто превосходная. Я думаю, что в России одна из лучших кухонь», — цитирует Классона ТАСС.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил победу московской команды в матче с «Витязем».

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