«Радоваться рановато». Сергей Фёдоров высказался о второй разгромной победе ЦСКА подряд

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил победу московской команды в матче с «Витязем».

«Многое получалось. Думаю, ребята получили удовольствие от игры. Нам радоваться рановато, все прекрасно видели и понимают наше турнирное положение в таблице. Поэтому, как мы обычно говорим ребятам: «До 12 ночи порадуемся, а завтра новый рабочий день», – приводит слова Фёдорова официальный сайт КХЛ.

2 октября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 9:1 (2:0, 2:1, 5:0).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве сыграет с «Барысом».