33-летний Дерек Степан завершил карьеру после 13 сезонов в НХЛ

Бывший нападающий Дерек Степан объявил о завершении игровой карьеры, сообщает NHLPA.

Степан был выбран на драфте НХЛ 2008 года под 51-м номером командой «Нью-Йорк Рейнджерс». Проведя семь сезонов за «синерубашечников», он отыграл три сезона за «Аризону Койотс», один сезон за «Оттаву Сенаторз» и последние два сезона за «Каролину Харрикейнз».

«После 13 лет в НХЛ я решил завершить карьеру. Я хочу поблагодарить свою семью и друзей за то, что они всегда поддерживали меня и позволяли мне жить своей мечтой. Я хочу поблагодарить четыре организации, за которые мне выпала честь играть, и моих товарищей по команде за то, что они позволили мне стать частью их семьи. В заключение хочу поблагодарить болельщиков, для меня было честью играть перед ними. Я всегда буду благодарен этой игре и с нетерпением жду следующей главы», — заявил Степан.

Всего в НХЛ Дерек сыграл 890 матчей, в которых набрал 515 (182+333) результативных баллов.

На международном уровне Степан привёл Соединенные Штаты Америки к золотой медали на молодёжном чемпионате мира 2010 года.