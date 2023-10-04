Две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Бостон»

В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» проиграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:5 ОТ. Команды обменялись заброшенными шайбами за первые 53 секунды игры и забили на двоих пять голов за первый период.
У «Бостона» в этом матче отличились Джеймс ван Римсдайк, Мэйсон Лорей, Милан Лучич и Матье Пуатра. У «Вашингтона» в основное время шайбы забросили Коннор Макмайкл, Том Уилсон, Сонни Милано и Джон Карлсон, а в овертайме взятием ворот отметился Мэттью Филлипс.
В числе ассистентов Уилсона и Карлсона был российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Другой российский форвард столичной команды Александр Овечкин не принимал участия в матче.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».
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