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Две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Бостон»

Две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Бостон»
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В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» проиграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:5 ОТ. Команды обменялись заброшенными шайбами за первые 53 секунды игры и забили на двоих пять голов за первый период.

У «Бостона» в этом матче отличились Джеймс ван Римсдайк, Мэйсон Лорей, Милан Лучич и Матье Пуатра. У «Вашингтона» в основное время шайбы забросили Коннор Макмайкл, Том Уилсон, Сонни Милано и Джон Карлсон, а в овертайме взятием ворот отметился Мэттью Филлипс.

В числе ассистентов Уилсона и Карлсона был российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Другой российский форвард столичной команды Александр Овечкин не принимал участия в матче.

НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2023, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Карлсон, Уилсон) – 00:26 (5x5)     1:1 ван Римсдайк (Пастрняк, Заха) – 00:53 (5x5)     2:1 Лорей (Лучич, Макэвой) – 02:42 (5x5)     2:2 Уилсон (Кузнецов, Бекстрём) – 07:51 (5x4)     2:3 Милано (Строум) – 15:57 (5x5)     3:3 Лучич (Лауко, Бичер) – 28:23 (5x5)     3:4 Карлсон (Кузнецов, Строум) – 40:43 (5x4)     4:4 Пуатра (Форборт, Маршан) – 44:57 (5x5)     4:5 Филлипс (Карлсон) – 64:04 (3x3)    

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

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