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Потапов: у Завьялова взыграло самолюбие, он вынужден был подать в отставку

Потапов: у Завьялова взыграло самолюбие, он вынужден был подать в отставку
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Нападающий клубов КХЛ Алексей Потапов прокомментировал отставку Александра Завьялова с поста главного тренера «Витязя».

«Я хорошо знаю Александра Васильевича. Он принципиальный очень и честный человек. После 1:9 от ЦСКА у него взыграло самолюбие, он вынужден был подать в отставку. Мне хотелось, чтобы у него всё получилось, но команда стартовала так. Не думаю, что он как-то подставил клуб этим уходом, — у «Витязя» хороший тренерский штаб, сейчас командой будет руководить Алексей Тертышный, у него есть опыт», — цитирует Попова официальный сайт КХЛ.

Напомним, 53-летний Завьялов стал главным тренером «Витязя» в мае 2023 года. Подмосковная команда стала первой для специалиста в карьере на данной должности. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Витязь» одержал всего две победы в 13 встречах — в овертайме и в серии буллитов. Подмосковная команда набрала пять очков и сейчас занимает последнее, 11-е место в Западной конференции. «Витязь» последний и в сводной турнирной таблице КХЛ.

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