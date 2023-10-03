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Кожевников: руководство «Витязя» думает не о команде, а о выгоде. Нашли стрелочника

Кожевников: руководство «Витязя» думает не о команде, а о выгоде. Нашли стрелочника
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отставку главного тренера «Витязя» Александра Завьялова.

«Я думаю, что всё ожидаемо. Игры то нет, провал. Там и руководство виновато, нашли стрелочника, как всегда, никто не хочет брать ответственность на себя, никто не виноват. Давай перепродавать игроков сначала, а потом искать виноватых. Хорошие игроки исчезают и переходят в другие клубы. То есть думают не о команде, а о выгоде. Бизнес есть бизнес. Не один Завьялов виноват, болельщики должны делать выводы. Не каждому дано стать главным тренером. Может, вообще иностранца позовут. Человек пять-шесть российских тренеров могут поднять команду. Встряска должна помочь. Рябыкин, Назаров, Юрзинов-младший? Это всё достойные кандидаты», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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