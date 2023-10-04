«Переход пойдёт на пользу всему российскому хоккею!» Ротенберг об обмене Серебрякова в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал обмен вратаря Никиты Серебрякова из «Адмирала» в петербургский клуб.

«С радостью приветствую Никиту Серебрякова в СКА! Это очень сильный вратарь, у которого есть огромный потенциал для роста. В прошлом году КХЛ по праву признала Никиту лучшим голкипером сезона. Мы уже работали вместе с ним в сборной России — и этот опыт был замечательным. Я на собственном опыте убедился в том, насколько это талантливый и перспективный голкипер. Теперь будем вместе трудиться, играть и побеждать в СКА!

Хочу выразить огромную благодарность «Адмиралу». Во Владивостоке пошли навстречу вратарю, который отдал более пяти сезонов команде, помог ей добиться лучшего результата в истории. Этот переход пойдёт на пользу всему российскому хоккею!

До конца сезона в «Адмирал» отправляются наши ребята Сергей Иванов и Дмитрий Бучельников. Это два молодых таланта, которые способны здорово помочь «морякам» в решении амбициозных задач. Уверен, что парни будут прогрессировать и вернутся в СКА уже зрелыми мастерами.

Желаю Сергею и Диме удачи и прогресса. Ещё увидимся и поработаем!» — заявил Ротенберг в своём телеграм-канале.