Голкипер Никита Серебряков перешёл из «Адмирала» в СКА

Голкипер Никита Серебряков покинул «Адмирал» и перешёл в СКА, сообщает пресс-служба приморского клуба. Как сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг, во владивостокский клуб до конца сезона отправились вратарь Сергей Иванов и нападающий Дмитрий Бучельников.

За приморский клуб голкипер провёл пять сезонов и сыграл 178 матчей. В составе «моряков» Никита стал лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2022/2023.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 27-летний голкипер сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина Серебряков с «Адмиралом» победил «Салават Юлаев» (4-2), во втором — уступил «Ак Барсу (2-4).

Серебряков в своей карьере выступал в Северной Америке в хоккейной лиге Онтарио с 2012 по 2015 год. За клуб «Сагино Спирит» Никита провёл 59 матчей, в которых одержал 19 побед, отразил 88,7% бросков и показал коэффициент надёжности 3,88.