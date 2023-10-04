Дементьев: если СКА решил кого-то увидеть в своём составе, то это произойдёт

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил переход вратаря Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА в результате обмена.

«На сегодняшний день СКА обладает, пожалуй, самым большим в лиге обменным фондом игроков, плюс финансовые возможности. Глядя на компенсацию, понимаешь, что если уж они решили кого-то увидеть в своём составе, то это произойдёт, так как их предложению сложно будет отказать. Бучельников едет в аренду – это очень хороший ход для обеих организаций: быстрый, техничный и продуктивный нападающий получит игровую практику на уровне КХЛ. Игрок стиля Тамбиева, так что там всё должно срастись.

Серебряков перебирается на берега Невы, где у него будет шанс проявить все свои лучшие качества, которые он приобрёл к своим годам. Возможна некоторая нервозность в стане вратарей, так как и Плешков заслужил своё место в воротах. Будем надеяться, что тренер вратарей СКА Юрий Ключников уравновесит возможные проблемы», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.