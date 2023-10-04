Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев: если СКА решил кого-то увидеть в своём составе, то это произойдёт

Дементьев: если СКА решил кого-то увидеть в своём составе, то это произойдёт
Комментарии

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил переход вратаря Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА в результате обмена.

«На сегодняшний день СКА обладает, пожалуй, самым большим в лиге обменным фондом игроков, плюс финансовые возможности. Глядя на компенсацию, понимаешь, что если уж они решили кого-то увидеть в своём составе, то это произойдёт, так как их предложению сложно будет отказать. Бучельников едет в аренду – это очень хороший ход для обеих организаций: быстрый, техничный и продуктивный нападающий получит игровую практику на уровне КХЛ. Игрок стиля Тамбиева, так что там всё должно срастись.

Серебряков перебирается на берега Невы, где у него будет шанс проявить все свои лучшие качества, которые он приобрёл к своим годам. Возможна некоторая нервозность в стане вратарей, так как и Плешков заслужил своё место в воротах. Будем надеяться, что тренер вратарей СКА Юрий Ключников уравновесит возможные проблемы», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
В «Адмирале» рассказали о переходе вратаря Серебрякова в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android