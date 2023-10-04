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«Салават Юлаев» крупно обыграл «Трактор», забросив четыре безответные шайбы

«Салават Юлаев» крупно обыграл «Трактор», забросив четыре безответные шайбы
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В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

На восьмой минуте первого периода Артём Пименов с передач Данила Алалыкина и Данила Башкирова открыл счёт в игре.

На 13-й минуте второго периода Евгений Бирюков с передач Артёма Пименова и Данила Башкирова удвоил преимущество гостей.

В начале третьей двадцатиминутки Вячеслав Лещенко с передач Егора Сучкова и Ильдана Газимова сделал счёт 3:0. На 14-й минуте периода Артём Пименов с передачи Павла Коледова довёл счёт до крупного.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2023, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пименов (Алалыкин, Башкиров) – 07:59 (5x5)     0:2 Бирюков (Пименов, Башкиров) – 32:05 (5x5)     0:3 Лещенко (Сучков, Газимов) – 42:17 (5x5)     0:4 Пименов (Коледов) – 54:09 (5x4)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей игре «Трактор» сыграет в гостях с «Авангардом». «Салават Юлаев» отправится в гости к «Металлургу». Обе встречи состоятся 7 октября.

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