«Салават Юлаев» крупно обыграл «Трактор», забросив четыре безответные шайбы

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В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

На восьмой минуте первого периода Артём Пименов с передач Данила Алалыкина и Данила Башкирова открыл счёт в игре.

На 13-й минуте второго периода Евгений Бирюков с передач Артёма Пименова и Данила Башкирова удвоил преимущество гостей.

В начале третьей двадцатиминутки Вячеслав Лещенко с передач Егора Сучкова и Ильдана Газимова сделал счёт 3:0. На 14-й минуте периода Артём Пименов с передачи Павла Коледова довёл счёт до крупного.

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В следующей игре «Трактор» сыграет в гостях с «Авангардом». «Салават Юлаев» отправится в гости к «Металлургу». Обе встречи состоятся 7 октября.