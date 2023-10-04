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Голкипера «Трактора» Фукале заменили после третьей пропущенной шайбы от «Салавата»

В эти минуты в Челябинске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт третий период, счёт 3:0 в пользу гостей.

В начале третьей двадцатиминутки нападающий уфимского клуба Вячеслав Лещенко забросил третью шайбу в ворота хозяев, после чего голкипер «Трактора» Зак Фукале был заменён на Сергея Мыльникова. Отметим, что по ходу второго периода в Фукале врезался хоккеист.

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В текущем сезоне Зак сыграл семь матчей, в которых одержал пять побед с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,14.

В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Авангардом» 7 октября.