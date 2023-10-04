Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипера «Трактора» Фукале заменили после третьей пропущенной шайбы от «Салавата»

Голкипера «Трактора» Фукале заменили после третьей пропущенной шайбы от «Салавата»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Челябинске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт третий период, счёт 3:0 в пользу гостей.

В начале третьей двадцатиминутки нападающий уфимского клуба Вячеслав Лещенко забросил третью шайбу в ворота хозяев, после чего голкипер «Трактора» Зак Фукале был заменён на Сергея Мыльникова. Отметим, что по ходу второго периода в Фукале врезался хоккеист.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущем сезоне Зак сыграл семь матчей, в которых одержал пять побед с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,14.

В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Авангардом» 7 октября.

Материалы по теме
Новичок «Трактора» Робинсон поделился впечатлениями от перехода в челябинский клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android