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«Металлург» одержал третью победу подряд, одолев дома «Нефтехимик»

«Металлург» одержал третью победу подряд, одолев дома «Нефтехимик»
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В Магнитогорске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 11-й минуте первого периода Илья Хохлов с передач Никиты Сетдикова и Лукаша Клока открыл счёт в матче, забросив шайбу из своей зоны. На последней минуте периода Михаил Грасс с передач Никиты Гребёнкина и Алексея Маклюкова восстановил равенство в счёте.

На 12-й минуте второго периода Данила Юров с передач Никиты Михайлиса и Григория Дронова вывел хозяев вперёд.

На шестой минуте третьего периода Жан-Себастьен Ди с передач Дениса Зернова и Никиты Гребёнкина сделал счёт 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2023, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хохлов (Сетдиков, Клок) – 10:21 (5x5)     1:1 Грасс (Гребёнкин, Маклюков) – 19:12 (5x5)     2:1 Юров (Михайлис, Дронов) – 31:01 (5x4)     3:1 Ди (Зернов, Гребёнкин) – 45:26 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым» 6 октября. «Нефтехимик» примет на домашнем льду «Автомобилист» 8 октября.

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