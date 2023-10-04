«Металлург» одержал третью победу подряд, одолев дома «Нефтехимик»

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В Магнитогорске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 11-й минуте первого периода Илья Хохлов с передач Никиты Сетдикова и Лукаша Клока открыл счёт в матче, забросив шайбу из своей зоны. На последней минуте периода Михаил Грасс с передач Никиты Гребёнкина и Алексея Маклюкова восстановил равенство в счёте.

На 12-й минуте второго периода Данила Юров с передач Никиты Михайлиса и Григория Дронова вывел хозяев вперёд.

На шестой минуте третьего периода Жан-Себастьен Ди с передач Дениса Зернова и Никиты Гребёнкина сделал счёт 3:1.

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В следующем матче «Металлург» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым» 6 октября. «Нефтехимик» примет на домашнем льду «Автомобилист» 8 октября.