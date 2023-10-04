Уил: перекрёстный плей-офф это странно, а если выпадет «Адмирал»? Лететь до Владивостока?

Нападающий «Динамо» Джордан Уил выразил своё отношение к введению перекрёстного плей-офф в КХЛ со второго раунда.

«Может ли перекрёстный плей-офф стать преимуществом для «Динамо»? Я даже не знаю, какой там принцип. В первом раунде играем против команды из своей конференции, а во втором точно будет противоположная? Это странно. Но что, если попадётся «Адмирал»? Придётся лететь весь путь из Москвы до Владивостока? Даже не знаю, нравится ли мне это. Что ж, лигу хотят сделать интереснее. Не знаю, поможет ли это или навредит, время покажет», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате» завтра, 5 октября.