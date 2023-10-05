«Не хочу иметь дел с НХЛ, нашёл своё место в России». Интервью с канадцем-лидером «Динамо»

Московское «Динамо» продолжает свой мощный старт в регулярном сезоне КХЛ. Даже несмотря на вчерашнее домашнее поражение в матче с «Локомотивом», подопечные Алексея Кудашова идут в числе лидеров Западной конференции и всей лиги. Бело-голубые с большим отрывом занимают первое место в КХЛ в вопросе реализации большинства, которое помогает команде оставаться одной из самых результативных в нынешнем чемпионате.

Лучшим бомбардиром московского клуба с 17 очками является канадский форвард Джордан Уил, который делит этот титул с партнёром по звену Никитой Гусевым. Джордан пообщался с «Чемпионатом» 14 сентября, за день до матча «Динамо» со СКА в Санкт-Петербурге, и раскрыл секрет успеха бело-голубых при розыгрыше лишнего, поделился мнением о введении перекрёстного плей-офф и рассказал, почему не хочет возвращаться в НХЛ.

«Динамо» не обращает внимание на другие команды»

— Как голова после удара от Карнаухова («Динамо» играло с ЦСКА 13 сентября, за день до интервью. — Прим. «Чемпионата»)?

— В порядке. Не ожидал такого, позлился немного. Но всё хорошо.

— Поняли, что он пытался сделать? Не похоже, что хотел выиграть вбрасывание?

— Абсолютно, я не понял его задумку. Это было недисциплинированно с его стороны. Нам повезло получить длинное большинство. Мы вынудили двоих игроков соперника удалиться, играли «пять на три». Третий гол изменил игру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— Победы в дерби чем-то выделяются среди побед в других матчах?

— Думаю, для болельщиков да. Как команда мы одинаково готовимся ко всем матчам, неважно, против кого играем. Особенно в этой лиге. Если не будешь так делать, можно проиграть тем командам, в матчах с которыми ожидаешь только победы. Как профессионал ты хочешь быть одинаково хорошо готовым каждый раз, когда надеваешь коньки. Это привносит стабильность и позволяет добиться большего успеха в течение сезона.

— У таких клубов, как ЦСКА, СКА, старт не задался. Может ли «Динамо» обернуть это в свою пользу?

— Мы не обращаем внимание на другие команды. Готовимся к следующему матчу и к той команде, против которой сыграем. Команды, сосредоточенные на этом, смотрят на результаты в конце февраля — и добиваются успеха. Пока слишком рано смотреть в таблицу. Думаю, к концу февраля мы будем в хорошей позиции перед плей-офф. У нас очень хорошая команда в этом сезоне.

«Гусев — игрок высшего эшелона КХЛ»

— Можете ли назвать свой старт сезона лучшим в карьере?

— Нет, но он хорош. У нас многое получается в большинстве. Иногда и оно должно выигрывать матчи. Мы ищем способы побеждать в каждой встрече, прибавлять в каждом аспекте игры. Летом я хорошо подготовился ментально и физически. В команде появились новые игроки, которые отлично помогают. Наличие таких хоккеистов позволяет создавать больше возможностей.

— Никита Гусев — ключевой фактор повышения вашей снайперской результативности?

— Он определённо отличный распасовщик. У меня в звене давно не было плеймейкера такого высокого уровня. Это игрок высшего эшелона лиги. Мы отлично сработались и хорошо подходим друг другу — мне нравится пасовать и бросать, ему нравится бросать и пасовать. Наша связка может быть очень непредсказуемой, потому что любой из нас может нанести решающий бросок. Это сложно прочитать и предотвратить.

— Вы играете вместе не так долго. Что помогло так быстро сыграться?

— У нас похожий стиль игры. Когда два игрока мыслят одинаково, сработаться легче. Часто происходило так, что на льду он делал именно то, чего я от него ожидал. Мы с ним находимся на одной волне.

— Это ваш лучший партнёр в КХЛ?

— Он отличный игрок. У него солидный послужной список, он набрал кучу очков в КХЛ, провёл какое-то время в НХЛ. У меня были отличные партнёры по звену и раньше, с ними тоже было здорово играть. Но Гусь находится на вершине списка. Его статистика и послужной список говорят сами за себя.

Никита Гусев Фото: dynamo.ru

— Назовёте лучших партнёров по звену в карьере?

— Я играл в НХЛ со многими отличными игроками. Клод Жиру, Якуб Ворачек, Шон Кутюрье — в «Филадельфии», Макс Доми, Филлип Дано — в «Монреале». Мне повезло играть с ними.

— Удивило, что СКА расторг контракт с Гусевым?

— Да. Не знаю, что там произошло, но мы рады видеть его в нашей команде. У нас отличные отношения и за пределами льда, он хорошо говорит по-английски. Для нашего большинства, где все англоговорящие, это хорошо.

— Понимаете, почему у него не пошло в НХЛ?

— На мой взгляд, в КХЛ много игроков, которые должны играть в НХЛ, но НХЛ решила сильно омолодиться. Не знаю, дело ли здесь в давлении от прессы или болельщиков, требующих давать больше времени молодым игрокам, хотя они ещё не готовы. Но в КХЛ есть где-то 25 игроков, которые должны играть в НХЛ, однако из-за возраста у них уже нет такой возможности. Хотя они её заслуживают.

— Знаете, сколько «Динамо» отдало СКА за Игоря Ожиганова?

— Нет. Он отличное дополнение к нашей команде. Весёлый парень, излучает отличную энергетику на льду и за его пределами. Такого игрока была бы рада видеть любая команда.

— Говоря о цене — всего 10 тысяч рублей, примерно $ 104.

— (Смеётся.) Вау, я даже не знал об этом! Забавно.

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«Не нужно воспринимать хорошее большинство «Динамо» как должное»

— Есть ли секретный рецепт у большинства «Динамо»?

— У нас хорошо играют обе спецбригады. Жига [Ожиганов] и Гусь отлично показывали себя в большинстве СКА. У нас большое разнообразие атакующих игроков. Нам легко взаимодействовать, все говорят по-английски. Мы играли с Менеллом и Оди [О’Деллом] в прошлом сезоне, у нас выработалась «химия». К нам добавился обладатель Кубка Стэнли, проведший девять лет в НХЛ, в лице Седрика Пакетта. Вся эта комбинация в совокупности с постоянной работой даёт результат.

— При этом многие голы в большинстве стали результатом комбинации «поперечный пас через центр — бросок в касание».

— В центре у нас находится Оди. За ним тоже нужно следить, иначе он бросит без помех. Всем нужно прикрывать по игроку, а у нас-то на одного больше, и каждый может забить. Так что мы просто смотрим, кто из нас свободен.

— Показывают ли вам в качестве примера игру в большинстве других команд? Может, «Эдмонтона»?

— На их примере сложно учиться, там же играют два лучших хоккеиста планеты! Эти парни проворачивают такое, на что способны совсем немногие игроки. Мне не очень нравилось смотреть игры «Эдмонтона». Иногда тренеры по большинству в НХЛ говорили нам: «Играйте так же, как «Эдмонтон». Макдэвид и Драйзайтль особенные, повторить за ними очень сложно.

Мне повезло провести пару лет в «Филадельфии» с Жиру и Ворачеком. В те времена наше большинство всегда входило в топ-10. Я играл в меньшинстве, противостоял им на тренировках, наблюдал за тем, что они делают. В этом году наше большинство работает, это здорово. Но это не нужно воспринимать как должное.

Вячеслав Козлов, наш тренер по игре в большинстве, иногда показывает нам видео других команд. В начале сезона мы смотрели на «Питтсбург», «Калгари» с Годро. У каждой спецбригады есть своя особенность. Многое зависит от хвата, это влияет на динамику.

— А «Питтсбург» каких времён?

— Думаю, это были годы их побед в Кубке Стэнли, когда ещё Кессел играл. Старались почерпнуть оттуда философию, способы прорыва в зону, а не копировать полностью.

— При этом в равных составах «Динамо» забивает меньше, чем в большинстве (на момент интервью 10 из 19 голов бело-голубые забили при розыгрышах лишнего. — Прим. «Чемпионата»). Видите в этом проблему?

— Иногда так бывает. У нас много моментов в равных составах, каждое звено создаёт их. Просто не получается забить. Хорошо, что нас выручает большинство. Но не сказал бы, что игра в равных составах у нас не работает.

«Я отдаю всего себя, иногда это приводит к удалениям»

— Завтра играете со СКА. Помните последний матч в Петербурге?

— Если это тот матч, о котором я думаю, то да (улыбается). 0:2?

— Да, тот матч, в котором вы показали жест в адрес судей после отмены гола Лильи.

— Это было на эмоциях, напряжённая игра. Мы пытались забраться повыше в таблице. Определённо я был не согласен с решением судей, оно мне показалось слабым. Иногда эмоции берут верх, и ты делаешь что-то, что впоследствии хотел бы исправить. Век живи — век учись. Я заплатил штраф, в следующий раз буду помнить об этом.

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— Вы часто удаляетесь, Алексей Кудашов как-то упоминал, что проведёт с вами разговор на эту тему.

— Да, мы поговорили. Не думаю, что это большая проблема. Я отдаю всего себя, играю в агрессивном стиле, это не «ленивые» удаления. Я часто оказываюсь в углу и в защите, и в атаке. Посмотрите на моё удаление в предыдущем матче. Мне кажется, что там вообще ничего не было! Но тут ничего не поделать. Я играю с усердием, иногда такая игра приводит к удалениям.

— Гендиректор «Динамо» Сергей Сушко назвал вашу бригаду легионеров лучшей в лиге. Согласитесь с ним?

— Очень приятно получить от него такую похвалу. Мы верим в свои силы. Понимаю, почему он так сказал. У нас есть обладатель Кубка Стэнли в лице Седрика, Оди с его послужным списком, Менелл — один из лучших атакующих защитников. Думаю, он сказал так, потому что видит, как мы работаем. Если бы мы так не выкладывались, он бы такого не сказал. Наше отношение к делу — это то, что нас выделяет. Это помогает нашей команде побеждать.

— Можете выделить бригады легионеров из каких-либо других команд КХЛ?

— Не знаю, пока слишком рано. Сейчас же ввели ограничение, можно иметь только трёх легионеров. Пока не знаю, в какой команде какие иностранцы, слишком много изменений произошло. Есть команды, как минское «Динамо», я даже не знаю, сколько их там, 10?..

«Здорово, что КХЛ становится более конкурентной»

— На протяжении последних лет лучшим центром КХЛ по игре на вбрасываниях считался Корбан Найт. Метите на его место?

— (Смеётся.) Я довольно хорошо знаю Корбана. Мы разные игроки. Вбрасывания — игра внутри игры, поэтому мне нравится быть центром. Это что-то вроде игр разума, «камень-ножницы-бумага» на льду. Помню, когда я был юниором, у меня был большой разговор с Майком Силлинджером (бывшим центрфорвардом НХЛ, рекордсменом лиги по количеству клубов — 12. — Прим. «Чемпионата»). Он подчёркивал, насколько важны вбрасывания на профессиональном уровне. Тогда я прислушался к нему, постарался улучшать свою игру в этом аспекте, насколько это было возможно. За годы я научился многим трюкам. Корбан хорош по-своему. Лучше начинать с шайбой, чем без неё.

— Не считая Корбана, кому сложнее всего противостоять на точке?

— Хороший вопрос. В прошлом сезоне было сложно с Патрисом Кормье. Это странно. Для некоторых игроков один хоккеист может быть сложным оппонентом, для других — нет. Зависит от стиля игры, хвата. Иногда тебе противостоит игрок, у которого не лучший день, иногда наоборот — у соперника получается всё. Но Найтер и Патрис — определённо те, на кого всегда стоит обращать внимание. Есть и другие ребята. Помню, как играл против Кадейкина, когда он был в «Салавате», это большой сильный игрок.

— Лучший центр в КХЛ?

— Там бы точно оказался Найтер, Оди. 94-й номер в ЦСКА, не помню, как его зовут. Каменев, кажется. Это хороший игрок.

— В «Манчестере» (фарм-клубе «Лос-Анджелеса» в АХЛ с 2001 по 2015 год. — Прим. «Чемпионата») вы как-то играли вместе с Николаем Прохоркиным.

— Разве он играл в «Манчестере» (восемь матчей в сезоне-2012/2013. — Прим. «Чемпионата»)? Помню его, потому что мы примерно одного возраста, он был задрафтован через пару лет после меня. Мы пересекались в лагерях развития. Должно быть, тогда он приехал под конец сезона, потому что я не помню его по играм. Это хороший игрок, мастер в ситуациях один на один, с хорошим броском. Пару лет назад он провёл отличную серию с «Ак Барсом», когда я ещё играл там. Такое точно не забывается (смеётся).

— По юниорам вы играли с Чандлером Стивенсоном, который в этом году стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Поздравляли его?

— Я не так часто с ним общаюсь. Прекрасный игрок. Он чуть моложе меня, но весил под 90 кг уже в 16 лет! Настолько сильный и мощный, что уже тогда было видно — он не пропадёт в профессиональном хоккее. Его развитие впечатляет, он же был выбран не так высоко, только в третьем раунде. У него не было выдающейся карьеры в юниорке, но он продолжал становиться лучше с каждым годом. Теперь набирает по 60-70 очков в НХЛ. Ему надо отдать должное, это нелегко — в конце концов, НХЛ — лучшая лига в мире.

— Его «Вегас» не был главным претендентом на победу. Возможна ли такая ситуация, когда титул достаётся не фавориту, в КХЛ?

— Прошлый сезон — явное доказательство, что такое возможно. Да, в финале были «Ак Барс» и ЦСКА, но появилось «Торпедо», «Адмирал» забрался высоко. Мне кажется, такого в КХЛ не видели давно. Всегда были одни и те же клубы в топ-4. Здорово видеть, что лига с годами становится более конкурентной. Становится больше команд, с которыми тяжело играть. Произойти может всё.

«Мы заслуживали победы в серии с «Торпедо»

— Вы упомянули «Торпедо», которому «Динамо» как раз таки и проиграло в плей-офф. Что тогда пошло не так для вашей команды?

— Думаю, нам очень не повезло. Мне кажется, мы переигрывали «Торпедо». Возможно, кто-то думает иначе, но мы чувствовали, что можем выиграть ту серию, однако сами упустили её из рук. Мы упустили преимущество в важных моментах, проиграли последние три матча в овертаймах. Это тяжело, очень большое разочарование. Я играл во многих сериях плей-офф, но эта серия была из тех, принять поражение в которых было тяжелее всего. Мы чувствовали, что заслуживали победу. Когда есть такое чувство, когда играешь хорошо и проигрываешь — это отстой. Если играешь не так хорошо и проигрываешь, думаешь: окей, вы нас обыграли, вы играли лучше. Но тогда мы верили, что должны были выигрывать и проходить дальше. В этом сезоне многие в «Динамо» хотят почувствовать вкус успеха. Мы хорошо провели прошлый сезон, однако этот с новыми игроками хотим провести ещё лучше.

Джордан Уил в серии с «Торпедо» Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

— Это «Торпедо» называют самой стильной командой в КХЛ.

— Да, я согласен с этим. У них много мастеровитых игроков, большая площадка, где они могут творить всё, что захотят. Но посмотрите, что с ними сделал СКА в плей-офф. Стиль может привести тебя к определённой точке, однако затем его нужно чем-то дополнять. СКА тоже был стильной командой, но у них была и сильная хватка. Я видел много команд-победителей, видел, как «Лос-Анджелес» брал Кубок Стэнли. Одного стиля для этого мало.

— Может ли «Динамо» в этом году навязать борьбу ЦСКА и СКА на Западе? Мы каждый год слышим, что в этот раз всё будет по-другому, но уже пять лет подряд видели один и тот же финал конференции.

— Я знаю, знаю (смеётся). Надо отдать им должное, особенно ЦСКА за последние пару лет. Там собралась группа трудолюбивых игроков. Они отлично играют в плей-офф, выигрывают в решающие моменты. Помню, как ЦСКА отыгрался с 1-3 в серии с «Магниткой» и выиграл. Победил в седьмом матче в Казани, где всегда тяжело играть. Для этого, как говорится, нужны cojones [яйца] (смеётся).

В нашей команде есть ядро лидеров, настоящих работяг. К нему добавились несколько новых элементов — Гусь, Жига, Пыленков, Петухов. Если мы продолжим работать в том же духе… У всех бывают взлёты и падения. Взять тот же «Ак Барс» — в прошлом сезоне они болтались на дне конференции, потов выскочили на первое место и чуть не выиграли Кубок. Нельзя позволять сторонним факторам спутать нам карты, мы должны продолжать совершенствоваться и быть максимально готовыми к плей-офф, потому что это самый важный период. Все запоминают, что было в плей-офф. Через три года никто не вспомнит, кто на каком месте был в прошлом сезоне. Все запомнят, кто взял Кубок. Фокус на этой мысли — важная часть победного рецепта.

— Перекрёстный плей-офф может стать преимуществом для «Динамо»?

— Я даже не знаю, какой там принцип.

— В первом раунде играете против команды из своей конференции, а во втором точно будет противоположная.

— Это странно. Но что если попадётся «Адмирал»? Придётся лететь весь путь из Москвы до Владивостока?

— Да.

— Даже не знаю, нравится ли мне это. Что ж, лигу хотят сделать интереснее. Не знаю, поможет это или навредит, время покажет.

— Может, НХЛ тоже стоит ввести перекрёстный плей-офф, только сразу? А то там уже два года «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» и «Тампа» — «Торонто» в первом раунде.

— Это создаёт соперничество, а соперничество это хорошо. Здесь же есть СКА и ЦСКА. Каждый год возникает вопрос — ну хоть сейчас-то СКА выиграет? Они как два гладиатора. «Торонто» в прошлом году наконец-то выиграл, это было так круто. Соперничество не хочется терять. Когда я рос, было соперничество «Детройта» и «Колорадо» каждый год. Это обязательно нужно было смотреть. Они постоянно доходили до финала конференции, и победитель был фаворитом в решающей серии. Либо они натыкались на «Нью-Джерси» и проигрывали.

В НХЛ так много матчей… Представьте, что «Лос-Анджелес» встретится с «Бостоном», и они будут летать туда-сюда. Такое количество перелётов — это чересчур. Командам будет сложно уже во втором раунде, а там можно попасть на условную «Флориду» и снова лететь через всю страну… Лучше играть поближе до самого финала.

«В КХЛ нет закулисных игр, как в Северной Америке»

— В «Динамо» играет Дмитрий Рашевский, который через пару лет может уехать в НХЛ. Каков его потенциал?

— Он очень высок. Дмитрий — один из самых трудолюбивых игроков в нашей команде, постоянно занимается дополнительно. Он хочет быть хорошим игроком, становиться всё лучше. Он ещё молод, и с таким мастерством и отношением к делу у него всё будет хорошо. Ему нужно продолжать в том же духе. На его месте я бы не торопился уезжать. Сперва убедился бы, что настало правильное время для отъезда в «Виннипег».

Российским игрокам очень повезло, что у них есть КХЛ. Можно развиваться здесь и уезжать в Америку уже готовыми игроками. За океаном это сделать тяжело — тебя бросают в АХЛ, и если ты не готов, то окажешься в лиге Восточного побережья, можно вообще вылететь из хоккея. В России можно играть в ВХЛ, КХЛ и просто ждать, пока не почувствуешь, что готов. При этом можно играть в отличной команде и хорошо зарабатывать на жизнь. В Северной Америке сделать это тяжелее. Там куча парней из Финляндии, Швеции. Все пытаются пробиться в НХЛ оттуда, тогда как здесь можно сформироваться как игрок. Есть примеры Капризова, Панарина, которые уехали в 24-25 и сразу стали там звёздами. Они были готовы, играли в отличной лиге на протяжении пяти лет. Развивались в игре на высоких скоростях в лиге, которая лучше, чем АХЛ.

Дмитрий Рашевский Фото: dynamo.ru

Если бы мне нужно было дать какой-то совет Рашу, я бы сказал — жди подходящего момента. КХЛ — отличная лига, чтобы оттачивать свои навыки, играть и становиться лучше. Когда наступит подходящий момент, ты это поймёшь. Если уедешь слишком рано и не преуспеешь, то придётся всё начинать сначала.

— В прошлом году вы стали отцом. Это добавляет уверенности на льду?

— Скажу так — это помогает не париться по пустякам. Отцовство немного поумерило мой пыл на льду, дало определённую перспективу в жизни, хоккей теперь не является центром вселенной всё моё время. Теперь есть семья, сын, для которого нужно быть образцом, с которым нужно играть, быть рядом. Это приносит много радости. Здорово, что есть место, где можно немного спрятаться от хоккея, дома ты не думаешь о нём. Иногда, конечно, не думать не получается (улыбается). Но всё равно — теперь я прихожу домой и посвящаю всё внимание жене и ребёнку, наслаждаюсь этим. Это даёт возможность забыть обо всём на свете, хорошем или плохом. Быть отцом очень весело. Это классный опыт, тяжёлый труд, который хорошо вознаграждается. Даже если ты встаешь в два часа ночи, чтобы покормить сына, это неплохо. Ты делаешь это, потому что хочешь этого, хочешь заботиться о своей семье.

— Возможно, ещё слишком рано говорить об этом, но хотите ли вы, чтобы сын пошёл по вашим стопам?

— (Смеётся.) Мы часто думаем об этом с женой. Если он захочет играть в теннис, гольф, футбол, баскетбол, хоккей — любой вид спорта — я буду только за! Если вместо этого он захочет учиться — пожалуйста. Он может делать всё, что захочет. Если же он захочет играть в хоккей и ему понадобится мой совет, я постараюсь помочь ему, как смогу. Не буду давить на него, весь мир в его руках. Вокруг него будет так много хоккея, он же потонет в нём (смеётся). Будет интересно посмотреть, как сложатся для него ближайшие годы.

— Осталась ли у вас эмоциональная связь с «Ак Барсом», Казанью?

— Думаю, да. Я люблю этот город. Клуб тоже был очень хорош. Мне очень нравится город, он спокойнее, чем Москва. Там я мог ездить за рулём, в Москве более интенсивное движение. Мне нравилось, что жизнь в Казани медленнее. Москву я тоже люблю, это один из лучших городов в мире, она невероятна. Но для меня Казань подходит больше своей скоростью. Это всё ещё город, пусть и не такой большой. Там есть много хороших ресторанов, парков. Я провёл много времени, прогуливаясь по набережной. В городе очень много спорта — баскетбольная, волейбольная команды. Мне определённо понравилось жить в Казани.

— С какими эмоциями смотрели последний финал Кубка Гагарина?

— В «Ак Барсе» много ребят, с которыми я играл. Было бы круто, если бы они победили. Жаль, они были так близко к победе. Город бы сошёл с ума, в Казани очень любят хоккей. В этом сезоне у них опять отличный состав, в ближайшие годы «Ак Барс» будет иметь отличные шансы на Кубок.

— Как ваши успехи с изучением русского?

— Он становится лучше, хотя я не брал уроков. Это очень ломаный русский. Менелл учит язык, и он говорит, что это очень сложно, потому что у каждого слова есть род. Конструкция слов зависит от того, единственное или множественное число у слова. Не знаю, что и в каком случае меняется. Я выучил алфавит, знаю какую-то базу — здравствуйте, как дела, доброго дня. Много хоккейного сленга — позиции, звенья, лёд, шайба, клюшка. Если прошлый год мы берём за 0, а максимум за 100, то сейчас я понимаю язык где-то на 30-40 пунктов. Но я заберусь повыше (смеётся).

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— Ваш контракт истекает в конце сезона. Уже думали, что будет дальше? Может, рассчитываете на возвращение в НХЛ?

— Я не хочу возвращаться в НХЛ, иметь дело с этой лигой. Лига не очень благосклонна к игрокам моей возрастной группы, назовём это так. Здесь я нашёл своё место. В «Динамо» у меня всё отлично, в Казани всё было отлично. Здесь провожу много времени на льду, мне не приходится думать о политике НХЛ. Вот что я люблю в КХЛ — если ты играешь хорошо, то будешь играть. Независимо от того, кто ты. Здесь нет закулисных игр, что мне осточертело в Северной Америке. Опыт в России иначе как позитивным назвать не могу. Хочу играть здесь так долго, насколько это возможно, пока не решу перебраться в другое место.