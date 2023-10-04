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«Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв «Динамо» в матче лидеров Запада

«Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв «Динамо» в матче лидеров Запада
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В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На девятой минуте первого периода Ярослав Лихачёв открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Эрик О'Делл с передач Джордана Уила и Никиты Гусева восстановил равенство в счёте. За 34 секунды до конца периода Максим Шалунов с передач Андрея Сергеева и Максима Берёзкина вновь вывел гостей вперёд.

В начале второй двадцатиминутки Даниил Бут с передач Георгия Иванова и Дениса Алексеева сделал счёт 3:1. Спустя две минуты Денис Алексеев с передач Мартина Герната и Даниила Бута забросил четвёртую шайбу гостей. На 13-й минуте периода Егор Мартынов с передач Андрея Миронова и Владислава Михайлова сократил отставание в счёте. В конце периода Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Мартина Герната вновь довёл разницу до трёх шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2023, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Лихачёв – 08:46 (5x5)     1:1 О'Делл (Уил, Гусев) – 12:05 (5x4)     1:2 Шалунов (Сергеев, Берёзкин) – 19:26 (5x4)     1:3 Бут (Иванов, Алексеев) – 21:59 (5x5)     1:4 Алексеев (Гернат, Бут) – 23:53 (5x5)     2:4 Мартынов (Миронов, Михайлов) – 32:50 (5x5)     2:5 Шалунов (Берёзкин, Гернат) – 38:19 (5x4)    
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