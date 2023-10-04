«Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв «Динамо» в матче лидеров Запада

В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
На девятой минуте первого периода Ярослав Лихачёв открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Эрик О'Делл с передач Джордана Уила и Никиты Гусева восстановил равенство в счёте. За 34 секунды до конца периода Максим Шалунов с передач Андрея Сергеева и Максима Берёзкина вновь вывел гостей вперёд.
В начале второй двадцатиминутки Даниил Бут с передач Георгия Иванова и Дениса Алексеева сделал счёт 3:1. Спустя две минуты Денис Алексеев с передач Мартина Герната и Даниила Бута забросил четвёртую шайбу гостей. На 13-й минуте периода Егор Мартынов с передач Андрея Миронова и Владислава Михайлова сократил отставание в счёте. В конце периода Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Мартина Герната вновь довёл разницу до трёх шайб.
- 4 октября 2023
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