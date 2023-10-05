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Яромир Ягр отреагировал на шутку из-за нахождения «Кладно» на последнем месте в чемпионате

Яромир Ягр отреагировал на шутку из-за нахождения «Кладно» на последнем месте в чемпионате
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Нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр отреагировал на нахождение клуба на последнем месте в Чешской Экстралиге. В своих социальных сетях 51-летний форвард опубликовал фотографию, на которой якобы находится на шоу «Кто хочет стать миллионером?». Судя по всему, это фото Ягр попросту нашёл.

Внизу фотографии вопрос: «Кто всё ещё останется последним в таблице после сегодняшнего тура?» Все четыре варианта ответа — «Кладно».

Сверху Ягр подписал: «Я уже видел эту шутку в прошлый раз. Мне нравится юмор, так что для меня это нормально».

Фото: Социальные сети Яромира Ягра

Отметим, что сейчас «Кладно» занимает последнюю, 14-ю строчку в Экстралиге. Клуб набрал четыре очка в семи матчах сезона.

Напомним, Ягр дебютировал во взрослом хоккее за «Кладно» 35 лет назад — 13 сентября 1988 года. Сейчас легендарный чешский хоккеист всё ещё продолжает профессиональную карьеру. Ягр также является владельцем «Кладно». В минувшем сезоне нападающий, которому уже 51 год, сыграл 26 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.

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