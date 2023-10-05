Канадский хоккеист «Амура» Кэмерон Ли получил российский паспорт

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли получил российский паспорт. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. В конце июля 2023 года канадец заявил, что в ближайшее время хочет оформить российское гражданство.

«Поздравляю Кэма с этим важным событием в его жизни. Рад, что в нашей стране и регионе на одного хорошего специалиста, человека и, самое главное, соотечественника стало больше», — написал Дегтярёв.

Прошлый сезон стал для 26-летнего защитника дебютным в Континентальной хоккейной лиге. В 53 встречах защитник забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков. До хабаровского клуба Ли играл в NCAA и АХЛ. В 92 матчах Американской хоккейной лиги Кэмерон записал на свой счёт 34 (3+31) очка.