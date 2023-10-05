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Главный тренер «Лады» — о поражении от «Адмирала»: всё решила игра в неравных составах

Главный тренер «Лады» — о поражении от «Адмирала»: всё решила игра в неравных составах
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомметировал поражение в овертайме в матче с «Адмиралом» (1:2 ОТ) и отметил игру в неравных составах.

«Равная игра с равными возможностями. Всё решила игра в неравных составах. В концовке мы получили свой шанс и не использовали его. Соперник же такой шанс реализовал. Игра Джозефса сегодня? Мне показалось, что у него были реальные шансы, чтобы забить. Запрос в начале игры? Мне пришлось принимать это решение самому, исходя из повтора на табло. Люди, которые у нас за это отвечают, никакой информации не донесли. Поэтому мне пришлось принять это решение. К сожалению, неверное. Подвёл команду. Завтра постараюсь не ошибаться (улыбается)», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

Повторный матч между этими командами состоится завтра, 6 октября во Владивостоке. Начало матча — в 12:30 мск.

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