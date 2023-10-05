«Ой, давайте пока оставим тему». Тамбиев о том, как планирует использовать новичков из СКА

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги победного матча с «Ладой» (2:1 ОТ) и ответил на вопрос, когда планирует использовать в игре хоккеистов СКА, полученных от обмена вратаря Никиты Серебрякова.

«Хорошая самоотдача сегодня, ребята проявили характер. Во втором периоде было тяжело, просели. Но ребята молодцы, вернулись в игру в третьем периоде. Кто просел — присел на лавку, играли в три звена. Те, кто играл, молодцы, они выдержали темп игры, динамику, во многих моментах успевали. Игра была до гола, хорошо, что забили этот гол мы. Радоваться некогда, завтра следующий матч.

Почему не играет Назаревич? Не всё нас пока в нём устраивает. Новая команда, новые требования. Работает, терпит, пока не увижу, что на льду он делает то, что нужно в угоду команде. Надеюсь, он переварит эту информацию и перенесёт это на поле.

Как будем использовать новичков из СКА? Ой, давайте пока оставим тему. Ещё никого здесь нет. Приедут — будем говорить, я ещё никого не видел. Когда они доберутся до Владивостока? Может на поезде поедут, может, на автобусе, чёрт их знает. Приедут, поздороваемся, в глаза им посмотрю.

Игра Берлёва сегодня? Это ведущий игрок для нас. Нам его не хватало. Ключевая фигура. Я рад, что он вернулся», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.