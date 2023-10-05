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Андрей Назаров отреагировал на нашумевшую сделку между СКА и «Адмиралом» по Серебрякову

Андрей Назаров отреагировал на нашумевшую сделку между СКА и «Адмиралом» по Серебрякову
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал обмен «Адмирала» со СКА, в результате которого в стан армейского клуба перешёл вратарь Никита Серебряков.

«Сделка получилась обоюдовыгодная. Никита Серебряков выходит на новый уровень, в СКА он наконец-то сможет побороться за Кубок Гагарина. В свою очередь, молодёжь в лице Сергея Иванова и Дмитрия Бучельникова получит много игрового времени в «Адмирале», а также отличный шанс проявить себя и набраться необходимого опыта.

Важно, что Серебрякова забрали в Санкт-Петербург не за мешок шайб, ведь обе стороны оказались в плюсе. Я думаю, что генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан только выиграл от этой сделки, иначе Никита летом ушёл бы бесплатно, а во Владивостоке остались бы у разбитого корыта. В ближайших матчах «Адмирал» уже начнёт набирать очки и идти вверх по турнирной таблице. Ан показал, что не зря его назначили на такой высокий пост, он поступил абсолютно верно», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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