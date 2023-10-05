«Постараюсь просто отдать ему шайбу». 22-летний форвард «Вашингтона» — об игре с Овечкиным

22-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл поделился ожиданиями от игры в одном звене с капитаном «столичных» Александром Овечкиным в предстоящем матче с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится 6 октября в 2:00 мск.

«Очевидно, что [играть с Овечкиным] будет немного нервно. Не думаю, что я играл с ним раньше. Он отличный хоккеист, и я постараюсь сделать свою игру простой и отдать ему шайбу», — приводит слова Макмайкла Russian Machine Never Breaks.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди его ждёт 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Кроме того, Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.