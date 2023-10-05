Эксперты ESPN дали прогноз на количество голов Овечкина в новом сезоне

Эксперты ESPN Райан Кларк, Виктория Матиаш, Арда Окал, Кристен Шилтон и Грег Вышински дали прогноз на количество голов капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне.

«Кларк. Давайте возьмём ещё один сезон, в котором он забьёт больше 40. Овечкин продолжает оставаться таким же доминирующим снайпером, даже когда ему далеко за 30. И ещё один важный момент: он продолжает делать огромное количество бросков, как это было в прошлом сезоне.

Матиаш. Он забьёт 50 голов. Сейчас он делит с Уэйном Гретцки и Майком Босси рекорд по наибольшему количеству сезонов с 50 голами. Ему нужно это достижение, за год до того, как он достигнет большего. И его товарищи по команде помогут ему добиться этого.

Окал. Судя по результативности в карьере, он обгонит Гретцки ближе к середине сезона-2024/2025. Но я определённо хочу, чтобы это произошло быстрее, и плюс будет празднование 850-го гола, так что, допустим, Ови забьёт 50. Почему бы и нет?

Шилтон. 41 гол. Неразумно делать ставку на то, что Овечкин будет одним из постоянных лучших снайперов лиги, однако мы знаем, что его товарищи по команде помогут ему достичь главной цели.

Вышински. 45 голов. Я не вижу у тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери желания, чтобы скорректировать игру Овечкина в сторону от принципа «Ови бросает, Ови забивает». «Кэпиталз» — это сосуд, с помощью которого Овечкин может следовать за историей», — сказано в статье.