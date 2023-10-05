Билялетдинов: дадим ли шанс Жафярову? Посмотрим. Сегодня играли другие

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы в домашнем матче с «Авангардом» (5:4 ОТ) рассказал о текущей ситуации с нападающим казанского клуба Дамиром Жафяровым.

«Жафяров был заявлен 13-м? Решили раздеть его, но ситуация была такая, что не получилось его использовать., потому что другие играли так, как надо было играть. Будем готовить его дальше. Дадим ли ему шанс в следующих играх? Посмотрим», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В текущем сезоне 29-летний Жафяров сыграл 10 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой.

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Трактором» 7 октября. «Ак Барс» встретится в гостях с «Адмиралом» 8 октября.