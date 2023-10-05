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Дубль Радулова помог «Ак Барсу» победить в овертайме «Авангард»

Дубль Радулова помог «Ак Барсу» победить в овертайме «Авангард»
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В Казани завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 5:4.

В середине первой двадцатиминутки гости открыли счёт. Нападающий омичей Владимир Ткачёв шикарной передачей из своей зоны вывел Игоря Мартынова один на один с голкипером казанцев Артуром Ахтямовым, после чего нападающий переиграл вратаря.

В начале второго периода Даниил Журавлёв с передач Дмитрия Юдина и Ильи Сафонова восстановил равенство в счёте. Менее чем через минуту Рид Буше с передач Богдана Киселевича и Владимира Ткачёва вновь вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Александр Радулов с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Юдина сделал счёт 2:2, прервав свою 11-матчевую безголевую серию. В конце периода Владимир Ткачёв в третий раз вывел омичей вперёд.

На девятой минуте третьего периода Вадим Шипачёв с передач Александра Радулова и Дмитрия Юдина вновь восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте третьего периода Дмитрий Яшкин впервые в матче вывел казанский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Либор Шулак сделал счёт 4:4.

В овертайме победу казанскому клубу принёс Александр Радулов, оформив дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Ткачёв, Чистяков) – 09:31 (5x5)     1:1 Журавлёв (Юдин, Сафонов) – 23:41 (5x5)     1:2 Буше (Киселевич, Ткачёв) – 24:28 (5x5)     2:2 А. Радулов (Шипачёв, Юдин) – 35:30 (5x4)     2:3 Ткачёв – 38:06 (5x5)     3:3 Шипачёв (А. Радулов, Юдин) – 48:55 (5x4)     4:3 Яшкин – 54:46 (5x5)     4:4 Шулак (Ткачёв, Пьянов) – 57:40 (5x4)     5:4 А. Радулов (Семёнов) – 63:39 (3x3)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Трактором» 7 октября. «Ак Барс» встретится в гостях с «Адмиралом» 8 октября.

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