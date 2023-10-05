Дубль Радулова помог «Ак Барсу» победить в овертайме «Авангард»

В Казани завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 5:4.
В середине первой двадцатиминутки гости открыли счёт. Нападающий омичей Владимир Ткачёв шикарной передачей из своей зоны вывел Игоря Мартынова один на один с голкипером казанцев Артуром Ахтямовым, после чего нападающий переиграл вратаря.
В начале второго периода Даниил Журавлёв с передач Дмитрия Юдина и Ильи Сафонова восстановил равенство в счёте. Менее чем через минуту Рид Буше с передач Богдана Киселевича и Владимира Ткачёва вновь вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Александр Радулов с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Юдина сделал счёт 2:2, прервав свою 11-матчевую безголевую серию. В конце периода Владимир Ткачёв в третий раз вывел омичей вперёд.
На девятой минуте третьего периода Вадим Шипачёв с передач Александра Радулова и Дмитрия Юдина вновь восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте третьего периода Дмитрий Яшкин впервые в матче вывел казанский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Либор Шулак сделал счёт 4:4.
В овертайме победу казанскому клубу принёс Александр Радулов, оформив дубль.
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В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Трактором» 7 октября. «Ак Барс» встретится в гостях с «Адмиралом» 8 октября.
- 5 октября 2023
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