Яшкин: Радулову чуть-чуть не везло, хорошо, что забил — думаю, дальше попрёт

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:4 ОТ). Форвард на 54-й минуте забил четвёртый гол своей команды, а в овертайме победную шайбу казанской команды забросил Александр Радулов, прервавший 11-матчевую безголевую серию.

«Думаю, это в моём стиле. Вратарю тяжело, конечно, когда такой неожиданный бросок. Хорошо, что зашла, давно не могли забить звеном. В этом матче вся тройка забила. Где-то сыгрались, может, чуть не везло — в прошлых играх тоже были моменты. Хорошо, что это случилось, а почему и как – уже неважно. Радулов работает каждый день, как и все остальные. Чуть-чуть не везло, хорошо, что забил – думаю, дальше попрёт», — приводит официальный сайт КХЛ слова Яшкина.

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции. На счету казанцев 19 очков после 14 матчей.