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Результаты матчей КХЛ 5 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь

Проснувшийся Радулов закончил триллер в Казани, «Сочи» вершит историю
Денис Лутченко
Итоги дня КХЛ за 5 октября
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«Торпедо» прервало двухматчевую серию поражений, а «Лада» обновляет рекорд клуба, даже когда проигрывает.

5 октября регулярный чемпионат КХЛ продолжился четырьмя матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2023, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Корбит (Гутик, Варфоломеев) – 00:52 (5x3)     1:1 Кугрышев (Сафин) – 28:47 (5x5)     2:1 Берлёв (Чебыкин, Горшков) – 62:56 (4x3)    

Счёт в матче открыли хозяева уже на первой минуте встречи. Прохор Корбит реализовал преимущество в двух игроков на площадке, ему ассистировали Даниил Гутик и Павел Варфоломеев. «Ладе» удалось сравнять счёт в середине второго периода благодаря точному броску Дмитрия Кугрышева, которому ассистировал Остап Сафин. Команды играли в осторожный хоккей, в результате чего соперники не смогли выявить победителя в основное время. Решающий бросок в овертайме на счету Антона Берлёва.

Несмотря на поражение, тольяттинский клуб продлил рекордную серию в истории клуба с набранными очками до 12 матчей. Последний раз команда Олега Браташа терпела поражение в основное время 6 сентября 2023 года. Неудача в матче с «Салаватом Юлаевым» стала для «Лады» третьей подряд на старте сезона КХЛ. С тех пор автозаводцы неизменно набирали очки во всех матчах чемпионата.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Ткачёв, Чистяков) – 09:31 (5x5)     1:1 Журавлёв (Юдин, Сафонов) – 23:41 (5x5)     1:2 Буше (Киселевич, Ткачёв) – 24:28 (5x5)     2:2 А. Радулов (Шипачёв, Юдин) – 35:30 (5x4)     2:3 Ткачёв – 38:06 (5x5)     3:3 Шипачёв (А. Радулов, Юдин) – 48:55 (5x4)     4:3 Яшкин – 54:46 (5x5)     4:4 Шулак (Ткачёв, Пьянов) – 57:40 (5x4)     5:4 А. Радулов (Семёнов) – 63:39 (3x3)    

Украшением игрового дня стал матч в Казани с участием «Ак Барса» и «Авангарда», Общими усилиями команды забросили девять шайб, а главной звездой встречи стал Александр Радулов. До четверга 37-летний форвард не мог отличиться в 11 матчах кряду, а его послужной снайперский список в этом сезоне ограничивался всего двумя заброшенными шайбами. В игре с «Авангардом» ветеран российского хоккея забросил столько же, сколько за предыдущий месяц, и помог казанцам одержать волевую победу.

В середине первой двадцатиминутки гости открыли счёт. Нападающий омичей Владимир Ткачёв шикарной передачей из своей зоны вывел Игоря Мартынова один на один с голкипером казанцев Артуром Ахтямовым, после чего нападающий переиграл вратаря.

В начале второго периода Даниил Журавлёв с передач Дмитрия Юдина и Ильи Сафонова восстановил равенство в счёте. Менее чем через минуту Рид Буше с передач Богдана Киселевича и Владимира Ткачёва вновь вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Радулов с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Юдина сделал счёт 2:2, прервав свою 11-матчевую безголевую серию. В конце периода Владимир Ткачёв в третий раз вывел омичей вперёд.

На девятой минуте третьего периода Вадим Шипачёв с передач Радулова и Дмитрия Юдина вновь восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте третьего периода Дмитрий Яшкин впервые в матче вывел казанский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Либор Шулак сделал счёт 4:4. В овертайме победу казанскому клубу принёс Радулов, оформив дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Макеев (Ильин) – 01:23 (5x5)     1:1 Рассказов (Крощинский) – 08:35 (4x5)     2:1 Мичков (Волков, Тянулин) – 17:56 (5x5)     2:2 Коростелёв – 28:14 (5x5)     3:2 Попов – 28:24 (5x5)     3:3 Лишка (Седов, Давыдов) – 33:10 (4x5)     4:3 Рендулич (Криштоф, Крощинский) – 59:08 (5x5)    

На второй минуте первого периода Никита Макеев с передачи Михаила Ильина открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Кирилл Рассказов с передачи Фёдора Крощинского восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Матвей Мичков с передач Артёма Волкова и Артура Тянулина вывел хозяев вперёд.

На девятой минуте второго периода Никита Коростелёв сделал счёт 2:2. Спустя 10 секунд Сергей Попов вновь вывел «Сочи» вперёд. На 14-й минуте периода Адам Лишка с передач Никиты Седова и Тимофея Давыдова забросил третью шайбу гостей в матче. На последней минуте третьего периода Борна Рендулич принёс хозяевам победу в матче.

Для команды Дмитрия Кокорева эта победа стала 10-й в нынешнем сезоне КХЛ. На покорение юбилейной отметки «леопардам» потребовалось всего 14 матчей. Примечательно, что за весь прошлый регулярный чемпионат южане одержали 11 побед в 68 матчах. Сумасшедший прогресс черноморской команды не вызывает сомнений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2023, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Броссо (Сомерби, Вон) – 10:21 (5x5)     1:1 Alexei Kruchinin (Атанасов, Гончарук) – 24:43 (5x5)     1:2 Ян (Фирстов, Бокун) – 33:29 (5x5)     1:3 Летунов (Конюшков, Alexei Kruchinin) – 52:45 (5x4)     2:3 Челиос (Локхарт) – 53:21 (5x5)     2:4 Сизов (Фирстов, Летунов) – 58:52 (en)    

На 11-й минуте первого периода Девин Броссо с передач Дойла Сомерби и Тайлера Вона открыл счёт в игре.

На пятой минуте второго периода Алексей Кручинин с передач Василия Атанасова и Сергея Гончарука восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Деннис Ян с передач Владислава Фирстова и Даниила Бокуна вывел подопечных Игоря Ларионова вперёд.

На 13-й минуте третьего периода Максим Летунов с передач Богдана Конюшкова и Алексея Кручинина сделал счёт 3:1. Спустя 36 секунд Джейк Челиос с передачи Люка Локхарта сократил отставание хозяев до минимума. В конце матча Антон Сизов установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Матчи 6 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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