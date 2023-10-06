Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — СКА: кто победит в первом армейском дерби сезона КХЛ?

ЦСКА — СКА: кто победит в первом армейском дерби сезона КХЛ?
Комментарии

Сегодня, 6 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится центральный матч игрового тура КХЛ между ЦСКА и СКА. Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча между этими командами станет первой в текущем сезоне-2023/2024. Армейское противостояние в прошлом сезоне завершилось победой москвичей в финале Западной конференции в серии из шести матчей. «Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «ЦСКА — СКА: кто победит в первом армейском дерби сезона КХЛ?»

ЦСКА к этому матчу подошёл с серией из трёх побед с общим счётом 20:2. Петербургские армейцы в последних двух матчах дважды уступили минскому «Динамо» и «Сочи». В серии из шести матчей прошлой регулярки команды поделили победы поровну.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android