Сегодня, 6 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится центральный матч игрового тура КХЛ между ЦСКА и СКА. Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встреча между этими командами станет первой в текущем сезоне-2023/2024. Армейское противостояние в прошлом сезоне завершилось победой москвичей в финале Западной конференции в серии из шести матчей. «Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «ЦСКА — СКА: кто победит в первом армейском дерби сезона КХЛ?»
ЦСКА к этому матчу подошёл с серией из трёх побед с общим счётом 20:2. Петербургские армейцы в последних двух матчах дважды уступили минскому «Динамо» и «Сочи». В серии из шести матчей прошлой регулярки команды поделили победы поровну.
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