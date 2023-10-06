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Артюхин: в армейском дерби всегда интересный хоккей, как в «зелёном дерби»

Артюхин: в армейском дерби всегда интересный хоккей, как в «зелёном дерби»
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Бывший хоккеист КХЛ и НХЛ Евгений Артюхин поделился ожиданиями от первого армейского дерби в сезоне. Матч пройдёт сегодня, 6 октября, в Москве и начнётся в 19:00 мск.

«Обе команды будут заряжены, огромнейшие эмоции. Все хотят победить. Будет небольшая интрига, выйдет ли Серебряков в воротах СКА. Армейское дерби — всегда интересный хоккей, как в «зелёном дерби». И у СКА, и у ЦСКА есть нюансы в игре, которые оставляют желать лучшего. Будет запредельный настрой, все мелочи уйдут на второй план. Обе команды будут стараться проявить себя, показать свою лучшую игру», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Встреча между этими командами станет первой в текущем сезоне-2023/2024. Армейское противостояние в прошлом сезоне завершилось победой москвичей в финале Западной конференции в серии из шести матчей.

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