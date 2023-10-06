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Вратарь Никита Серебряков дебютирует за СКА в матче с ЦСКА, он в основе

Вратарь Никита Серебряков дебютирует за СКА в матче с ЦСКА, он в основе
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Сегодня, 6 октября, состоится очередной матч сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Стали известны стартовые составы. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За СКА дебютирует новичок Никита Серебряков. Ранее вратарь был обменян из «Адмирала».

ЦСКА:

Федотов (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Карнаухов — Светлаков — Абрамов;
Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Плотников;
Провольнев — Макаров, Мамин — Соркин — Григоренко;
Ибрагимов, Мингачёв — Панкратов — Полтапов; Янченко.

СКА:

Серебряков (Плешков).
Никишин — Сергеев, Зыков — Бардаков — Поляков;
Сапего — Земчёнок, Гальченюк — Кадейкин — Толчинский;
Пашнин — М. Федотов, Алистров— Воробьёв — Грицюк;
Выдренков, Гребенщиков — Зинченко — Дедунов; Синяткин.

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