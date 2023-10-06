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Вратарь Никита Серебряков дебютирует за СКА в матче с ЦСКА, он в основе

Сегодня, 6 октября, состоится очередной матч сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Стали известны стартовые составы. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За СКА дебютирует новичок Никита Серебряков. Ранее вратарь был обменян из «Адмирала».

ЦСКА:

Федотов (Шарыченков);

Классон — Нестеров, Карнаухов — Светлаков — Абрамов;

Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Плотников;

Провольнев — Макаров, Мамин — Соркин — Григоренко;

Ибрагимов, Мингачёв — Панкратов — Полтапов; Янченко.

СКА:

Серебряков (Плешков).

Никишин — Сергеев, Зыков — Бардаков — Поляков;

Сапего — Земчёнок, Гальченюк — Кадейкин — Толчинский;

Пашнин — М. Федотов, Алистров— Воробьёв — Грицюк;

Выдренков, Гребенщиков — Зинченко — Дедунов; Синяткин.