«0:4 вообще не по делу». Нападающий «Сибири» — о крупном поражении от «Автомобилиста»

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов прокомментировал поражение в матче со своим бывшим клубом — «Автомобилистом» (0:4).

«Принципиальная игра? Вернулись с поездки тяжёлой. Перед своими болельщиками обязаны были выигрывать. Принципиальные игры уже в прошлом. Сменил команду, у меня теперь новый этап жизни. Надо выходить и показывать, на что способен.

Без особых проблем входили в зону в начале игры? По игре не скажу, что мы плохо играли. По игре-то играли нормально. Чуть-чуть невезение какое-то, фарта не хватило. Свежести не хватило, естественно. Но, если честно, команду упрекнуть вообще не в чем. Думаю, 0:4 — вообще не по делу. Не унываем, готовимся дальше.

Сейчас немножко отдохнём. Правда тяжело после поездки: часовые пояса разные. Люди некоторые ночами не спали. Тяжело перестроиться. Но в любом случае: играли хорошо, поэтому сейчас есть время потренироваться и исправить свою игру», — передаёт слова Белоусова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.