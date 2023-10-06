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«Автомобилист» крупно всухую обыграл «Сибирь» и обошёл «Ак Барс» на Востоке

«Автомобилист» крупно всухую обыграл «Сибирь» и обошёл «Ак Барс» на Востоке
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Ли (Кузнецов, Зборовский) – 16:01 (5x5)     0:2 Осипов – 22:47 (5x5)     0:3 Мэйсек – 53:22 (5x4)     0:4 Филяев – 54:16 (5x5)    

На 17-й минуте екатеринбургская команда вышла вперёд благодаря голу Олега Ли. Очки за результативные передачи получили Владимир Кузнецов и Сергей Зборовский. На 23-й минуте Максим Осипов удвоил преимущество «Автомобилиста». На 54-й минуте Брукс Мэйсек, реализовав численное большинство, забил третий гол. Через 54 секунды Василий Филяев забросил четвёртую шайбу. Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин оформил шат-аут.

Благодаря этому гости набрали 20 очков и вышли на третье место в Восточной конференции, обогнав «Ак Барс» (19 баллов).

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 8 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Сибирь» 11 октября примет «Трактор».

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