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«Автомобилист» крупно всухую обыграл «Сибирь» и обошёл «Ак Барс» на Востоке

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

На 17-й минуте екатеринбургская команда вышла вперёд благодаря голу Олега Ли. Очки за результативные передачи получили Владимир Кузнецов и Сергей Зборовский. На 23-й минуте Максим Осипов удвоил преимущество «Автомобилиста». На 54-й минуте Брукс Мэйсек, реализовав численное большинство, забил третий гол. Через 54 секунды Василий Филяев забросил четвёртую шайбу. Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин оформил шат-аут.

Благодаря этому гости набрали 20 очков и вышли на третье место в Восточной конференции, обогнав «Ак Барс» (19 баллов).

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 8 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Сибирь» 11 октября примет «Трактор».