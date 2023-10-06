«Витязь» вырвал победу у «Барыса», выиграв второй раз подряд после увольнения Завьялова

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Барыс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).
На шестой минуте Понтус Оберг вывел астанинцев вперёд. Через 17 секунд Александр Яремчук с передачи Владислава Валенцова сравнял счёт. На 22-й минуте Кирилл Савицкий после паса Джозефа Лабейта вывел «Барыс» вперёд. На 36-й минуте Станислав Яровой восстановил равенство в счёте. В овертайме победу своей команде принёс Руслан Педан.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Москве сыграет со «Спартаком». «Барыс» примет «Трактор». Оба матча состоятся 9 октября.
- 6 октября 2023
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