Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» вырвал победу у «Барыса», выиграв второй раз подряд после увольнения Завьялова

«Витязь» вырвал победу у «Барыса», выиграв второй раз подряд после увольнения Завьялова
Аудио-версия:
Комментарии

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Барыс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Оберг – 05:51 (5x5)     1:1 Яремчук (Валенцов) – 06:08 (5x5)     1:2 Савицкий (Лабейт) – 21:12 (5x5)     2:2 Яровой (Кара, Барак) – 35:28 (5x5)     3:2 Педан (Яремчук, Барак) – 61:02 (3x3)    

На шестой минуте Понтус Оберг вывел астанинцев вперёд. Через 17 секунд Александр Яремчук с передачи Владислава Валенцова сравнял счёт. На 22-й минуте Кирилл Савицкий после паса Джозефа Лабейта вывел «Барыс» вперёд. На 36-й минуте Станислав Яровой восстановил равенство в счёте. В овертайме победу своей команде принёс Руслан Педан.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Москве сыграет со «Спартаком». «Барыс» примет «Трактор». Оба матча состоятся 9 октября.

Материалы по теме
Видео
«Витязь» одолел «Куньлунь» и одержал первую победу в основное время в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android