«Локомотив» уступил минскому «Динамо» по буллитам и прервал серию из пяти побед

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).
На 19-й минуте Виталий Пинчук с передачи Роба Хэмилтона вывел минчан вперёд. На 33-й минуте Александр Волков сравнял счёт. Очки за результативные пасы получили Артур Каюмов и Дмитрий Симашев. На 37-й минуте Вадим Мороз, реализовав большинство, вновь вывел вперёд «Динамо». На 41-й минуте Ярослав Лихачёв восстановил равенство в счёте. Победу своей команде в серии буллитов принёс Сэм Энас.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 11 октября в гостях сыграет с «Куньлунь Ред Стар». «Локомотив» 9 октября примет «Торпедо».
- 6 октября 2023
-
22:44
-
22:14
-
22:09
-
22:05
-
22:02
-
21:59
-
21:51
-
21:49
-
21:44
-
21:42
-
21:29
-
21:27
-
21:22
-
21:14
-
21:07
-
21:01
-
20:39
-
20:28
-
20:15
-
20:08
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:31
-
19:23
-
19:15
-
18:52
-
18:50
-
18:32
-
18:17
-
17:59
-
17:45
-
17:23