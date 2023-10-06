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«Локомотив» уступил минскому «Динамо» по буллитам и прервал серию из пяти побед

«Локомотив» уступил минскому «Динамо» по буллитам и прервал серию из пяти побед
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Пинчук (Хэмилтон) – 18:42 (5x5)     1:1 Волков (Каюмов, Симашев) – 32:32 (5x5)     2:1 Мороз (Основин, Хэмилтон) – 36:22 (5x4)     2:2 Лихачёв (Береглазов, Никулин) – 40:40 (5x4)     3:2 Энас – 65:00    

На 19-й минуте Виталий Пинчук с передачи Роба Хэмилтона вывел минчан вперёд. На 33-й минуте Александр Волков сравнял счёт. Очки за результативные пасы получили Артур Каюмов и Дмитрий Симашев. На 37-й минуте Вадим Мороз, реализовав большинство, вновь вывел вперёд «Динамо». На 41-й минуте Ярослав Лихачёв восстановил равенство в счёте. Победу своей команде в серии буллитов принёс Сэм Энас.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 11 октября в гостях сыграет с «Куньлунь Ред Стар». «Локомотив» 9 октября примет «Торпедо».

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