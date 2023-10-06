«По сути, идём в нашем графике». Главный тренер СКА — о старте сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с ЦСКА (3:2).

«Что нам мешает чаще выигрывать? Главное, что мы будем весной показывать качественную игру. Мы не смотрим в турнирную таблицу. Мы смотрим на качество нашей игры, на нашу тактику и детали, которые обсуждаем с ребятами. Проделали огромную работу. Могу сказать честно. С шестой игры плей-офф, которую здесь провели, мы сделали выводы. Очень много работали летом, у нас ребята приехали позже после сборной, а сборная – это самое важное.

Мы понимали, что будет тяжело тем ребятам, которые играли в серии с белорусами, а это были матчи очень высокого уровня. Ребята отдали все силы, чтобы выиграть ту серию. Наши ребята – игроки СКА – и переломы получили, и выхолощены были эмоционально после финала конференции. Но это дало нам силы на этот сезон.

У нас была непростая ситуация, где нужно было подвести команду к общему знаменателю. Мы позже собрались — на 2-3 недели — и, по сути, идём в нашем графике. Если вы помните, то в прошлом сезоне мы 20 матчей подряд набирали очки. Во Владивостоке у нас был сложный период в прошлом сезоне: мы все заболели. Слава богу, что сейчас в этом смысле всё лучше — мы не заболели гриппом. Мы ввели свежую кровь, и это сегодня сработало. Это моя 20-я игра с ЦСКА в качестве главного тренера за эти два года, и вы знаете, сколько мы ещё до этого с ними играли. То есть опыт огромный – успели уже изучить соперника», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.