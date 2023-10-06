СКА обыграл ЦСКА в дерби, прервав победную серию москвичей и вернувшись в зону плей-офф

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

На 40-й секунде Владислав Каменев вывел ЦСКА вперёд. На пятой минуте Арсений Грицюк, реализовав большинство, сравнял счёт. На 22-й минуте Павел Карнаухов с передачи Ярослава Дыбленко во второй раз в матче вывел москвичей вперёд. На 26-й минуте Сергей Толчинский восстановил равенство в счёте. На 44-й минуте Михаил Воробьёв с передачи Артёма Сергеева забил в меньшинстве.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях сыграет с «Сочи». СКА примет «Куньлунь Ред Стар». Оба матча состоятся 9 октября.