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ЦСКА — СКА 2:3, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 6 октября

СКА обыграл ЦСКА в дерби, прервав победную серию москвичей и вернувшись в зону плей-офф
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Каменев (Плотников, Окулов) – 00:40 (5x5)     1:1 Грицюк (Толчинский, Кадейкин) – 04:01 (5x4)     2:1 Карнаухов (Дыбленко) – 21:23 (5x5)     2:2 Толчинский (Кадейкин, Пашнин) – 25:08 (5x5)     2:3 Воробьёв (Сергеев) – 43:32 (4x5)    

На 40-й секунде Владислав Каменев вывел ЦСКА вперёд. На пятой минуте Арсений Грицюк, реализовав большинство, сравнял счёт. На 22-й минуте Павел Карнаухов с передачи Ярослава Дыбленко во второй раз в матче вывел москвичей вперёд. На 26-й минуте Сергей Толчинский восстановил равенство в счёте. На 44-й минуте Михаил Воробьёв с передачи Артёма Сергеева забил в меньшинстве.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях сыграет с «Сочи». СКА примет «Куньлунь Ред Стар». Оба матча состоятся 9 октября.

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