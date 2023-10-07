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Экс-голкипер «Салавата» Гаврилов назвал самого перспективного молодого вратаря КХЛ

Экс-голкипер «Салавата» Гаврилов назвал самого перспективного молодого вратаря КХЛ
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Бывший вратарь «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов высказался о голкиперах КХЛ и назвал самого перспективного из них.

«Плешков неплохо стартанул в СКА. Видно, что парень обученный и старательный. Бердин в «Сочи» здорово смотрится. Серебряков держит уровень. Интересно на него посмотреть в СКА.

Есть ещё один парень, который пока не на слуху и не сыграл ни одного матча в КХЛ. Арсений Цыба в «Адмирале» ждёт своего шанса. Перспективный вратарь, готовился у нас в школе G50. Среди всех молодых голкиперов у него наилучшие шансы выстрелить», — цитирует Гаврилова Legalbet.

Вратарь Никита Серебряков был признан лучшим вратарём сезона-2022/2023 в КХЛ. Голкипер в рамках регулярного чемпионата показал второй коэффициент надёжности (1,97) среди всех вратарей лиги и стал лучшим по проценту отражённых бросков (94,4%).

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