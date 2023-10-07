«Спартак» взял реванш у «Куньлуня» за поражение в первом матче сезона

На «Арене-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Куньлунем» и «Спартаком». Победу в результативном матче одержали красно-белые со счётом 4:3.

За «Спартак» шайбы забрасывали Павел Порядин, Дмитрий Вишневский, Егор Зайцев и Максим Цыплаков. За «Куньлунь» голы забили Брендон Ип, Джейсон Фрэм и Кайл Вуд. Таким образом, «Спартаку» удалось взять реванш у китайской команды за поражение в первом матче сезона со счётом 3:4 на домашней площадке.

«Куньлунь» потерпел шестое поражение подряд. «Спартак» победил во втором матче кряду. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Витязем» на домашней площадке 9 октября. «Куньлунь» 9 октября сыграет на выезде с петербургским СКА.