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«Спартак» взял реванш у «Куньлуня» за поражение в первом матче сезона

«Спартак» взял реванш у «Куньлуня» за поражение в первом матче сезона
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На «Арене-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Куньлунем» и «Спартаком». Победу в результативном матче одержали красно-белые со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2023, суббота. 13:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 4
Спартак
Москва
0:1 Порядин (Локтионов, Морозов) – 13:41 (5x4)     1:1 Ип (Пу, Меркли) – 19:14 (5x4)     2:1 Фрэм (Родевальд) – 22:10 (5x5)     2:2 Вишневский (Принс) – 28:21 (5x4)     2:3 Зайцев (Порядин, Голдобин) – 34:20 (5x5)     3:3 Вуд (Спроул, Локхарт) – 36:32 (5x4)     3:4 Цыплаков (Савиков, Вишневский) – 48:46 (5x5)    

За «Спартак» шайбы забрасывали Павел Порядин, Дмитрий Вишневский, Егор Зайцев и Максим Цыплаков. За «Куньлунь» голы забили Брендон Ип, Джейсон Фрэм и Кайл Вуд. Таким образом, «Спартаку» удалось взять реванш у китайской команды за поражение в первом матче сезона со счётом 3:4 на домашней площадке.

«Куньлунь» потерпел шестое поражение подряд. «Спартак» победил во втором матче кряду. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Витязем» на домашней площадке 9 октября. «Куньлунь» 9 октября сыграет на выезде с петербургским СКА.

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