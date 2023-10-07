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Главный тренер «Авангарда» ответил на вопрос, ощущает ли он поддержку руководства клуба

Главный тренер «Авангарда» ответил на вопрос, ощущает ли он поддержку руководства клуба
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение команды в матче с «Трактором» (1:4).

«Чувствую ли я поддержку руководства сейчас? Я ощущаю её, да. И понимаю, что нужно из этой ситуации выходить и доказывать делом, что у нас хорошая команда и хороший тренерский штаб», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сегодня, 7 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Омичи потерпели второе поражение подряд. «Авангард» находится на седьмом месте на Востоке.

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