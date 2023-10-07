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«Трактор» в первом матче после отставки Гатиятулина уверенно обыграл «Авангард»

«Трактор» в первом матче после отставки Гатиятулина уверенно обыграл «Авангард»
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Яруллин) – 19:10 (5x5)     0:2 Шабанов (Тертышный, Телегин) – 24:17 (5x5)     0:3 Калинин (Карпухин, Щучинов) – 25:28 (5x5)     1:3 Гуляев (Ткачёв, Буше) – 26:18 (5x5)     1:4 Попов – 58:42 (en)    

На 20-й минуте Чарльз Робинсон с передачи Альберта Яруллина вывел челябинцев вперёд. На 25-й минуте Максим Шабанов удвоил преимущество «Трактора». Через 71 секунду Сергей Калинин забросил третью шайбу в ворота Василия Демченко. Через 50 секунд Михаил Гуляев отыграл один гол. На 59-й минуте Егор Попов сделал счёт 4:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 9 октября в Астане сыграет с «Барысом». «Авангард» 11 октября примет магнитогорский «Металлург».

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