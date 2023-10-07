«Трактор» в первом матче после отставки Гатиятулина уверенно обыграл «Авангард»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

На 20-й минуте Чарльз Робинсон с передачи Альберта Яруллина вывел челябинцев вперёд. На 25-й минуте Максим Шабанов удвоил преимущество «Трактора». Через 71 секунду Сергей Калинин забросил третью шайбу в ворота Василия Демченко. Через 50 секунд Михаил Гуляев отыграл один гол. На 59-й минуте Егор Попов сделал счёт 4:1.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 9 октября в Астане сыграет с «Барысом». «Авангард» 11 октября примет магнитогорский «Металлург».