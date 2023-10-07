«Трактор» в первом матче после отставки Гатиятулина уверенно обыграл «Авангард»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
На 20-й минуте Чарльз Робинсон с передачи Альберта Яруллина вывел челябинцев вперёд. На 25-й минуте Максим Шабанов удвоил преимущество «Трактора». Через 71 секунду Сергей Калинин забросил третью шайбу в ворота Василия Демченко. Через 50 секунд Михаил Гуляев отыграл один гол. На 59-й минуте Егор Попов сделал счёт 4:1.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 9 октября в Астане сыграет с «Барысом». «Авангард» 11 октября примет магнитогорский «Металлург».
- 7 октября 2023
-
17:11
-
17:09
-
17:07
-
17:00
-
16:52
-
16:11
-
16:10
-
15:45
-
15:21
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:32
-
12:25
-
12:05
-
11:40
-
11:17
-
11:00
-
10:25
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
08:50
-
08:20
-
06:12
-
04:57
-
04:44
-
04:17
-
03:56
-
01:00
- 6 октября 2023
-
23:54