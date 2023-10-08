Егор Коршков отметился дебютным голом за «Амур». Форвард не забивал с 5 ноября 2022 года

Нападающий «Амура» Егор Коршков отметился дебютным голом за хабаровский клуб в матче с «Ладой» (4:2). Форвард отличился в концовке встречи, забив гол в пустые ворота и установив окончательный счёт в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Примечательно, что в последний раз Коршков отличался в матчах КХЛ 5 ноября 2022 года за ярославский «Локомотив» в матче с «Торпедо» (4:0). В 14 матчах текущего сезона нападающий забил один гол и отдал пять результативных передач.
Форвард перешёл в «Амур» в прошедшее межсезонье из ярославского «Локомотива». В сезоне-2022/2023 нападающий в 40 матчах регулярки набрал 12 (4+8) результативных баллов. В плей-офф Егор сыграл семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
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