«Никто из руководства «Локомотива» со мной не попрощался. Обиды нет». Откровенный Коршков

Родившийся в Новосибирске и начинавший свою профессиональную карьеру в системе «Барыса» российский нападающий Егор Коршков в 2012 году перебрался в Ярославль и уже спустя два сезона дебютировал в «Локомотиве» на уровне КХЛ. В общей сложности в стане железнодорожников 27-летний нападающий провёл в лиге восемь сезонов, сыграв за это время 374 матча и набрав 152 очка.
В это межсезонье пути игрока и «Локомотива» разошлись. После неудачного сезона ярославский клуб принял решение обменять Коршкова в «Амур» на денежную компенсацию. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Егор откровенно рассказал о причинах постигнувшей его неудачи в прошлом сезоне, поделился ощущениями от первого обмена в своей карьере, назвал главную цель на будущий сезон и заявил об отсутствии обиды на «Локомотив», руководство которого с ним даже не попрощалось.
- «Мне нет смысла обижаться на «Локомотив». Они имели право так поступить»
- «Я приехал в «Амур», чтобы быть лидером, а не прятаться за чьими-то спинами»
- «Задача-минимум — выход в плей-офф. Но все в команде хотят пройти как можно дальше»
- «Не залечил одно микроповреждение, потом второе, потом кисть. В этом году нельзя допускать таких ошибок»
- «Иногда полезно выйти из зоны комфорта. Сейчас могу начать всё с чистого листа»
- «Матчи с «Локомотивом» будут интересными. Двойной настрой будет присутствовать»
«Мне нет смысла обижаться на «Локомотив». Они имели право так поступить»
— Егор, с какими чувствами восприняли обмен из фактически ставшего вам родным «Локомотива» в «Амур»? В КХЛ вы отыграли восемь сезонов, и для вас это первая смена команды внутри лиги.
— Воспринял как начало нового этапа в жизни. Думаю, что перемены иногда бывают полезными. Потому что засиживаешься на одном месте, а здесь новая команда, новые ребята, новые знакомства и новая мотивация.
— В прессе проходила информация, что вы остались разочарованы тем, как «Локомотив» организовал обмен, не предупредив вас о предстоящем уходе из команды.
— (смеётся). Это был их выбор. Они имели право так поступить. Что сделано, то уже сделано. И мне нет никакого смысла на них обижаться. Что касается «Амура», то мне звонили из клуба, и я был готов, что меня могут обменять именно туда.
— Но для вас уход из «Локомотива» стал шоком или после завершения плей-офф уже было понятно, куда развивается история?
— После окончания сезона уже понимал, что дальше последует какой-то обмен. «Локомотив» поступил так, как посчитал нужным для себя.
— Обмен именно в Хабаровск не напугал? Всё-таки эти изматывающие перелёты теперь станут привычным процессом.
— Думаю, что эти перелёты не станут для меня никакой проблемой. Персонал и врачи помогут лучше адаптироваться. И в этом плане всё будет не так уж тяжело.
— У своего давнего приятеля Александра Полунина, который играл за «Амур» несколько лет назад, узнавали секреты адаптации в жизни в Хабаровске?
— На эту тему мы с ним не общались. Думаю, что каждый человек всё равно воспринимает ситуацию по-своему. Поэтому надо отталкиваться от самого себя.
— О вашей тройке с Полуниным и Павлом Красковским много говорили на протяжении нескольких лет. Они сильно расстроились, что ваши карьерные пути разошлись?
— Мы даже не обсуждали этот вопрос. На самом деле, обмены – это часть нашей карьеры. В любой момент ты можешь поменять клуб и оказаться в новой команде.
Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин
Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru
«Я приехал в «Амур», чтобы быть лидером, а не прятаться за чьими-то спинами»
— Как прошло первое общение с Андреем Мартемьяновым? О чём говорили? Обозначил ли он вашу роль в команде?
— Мы хорошо поговорили, обсудили некоторые нюансы относительно предсезонной подготовки. Думаю, что сейчас, уже находясь в расположении команды, поговорим подробнее и о роли, и обо всём остальном. Но, и так понятно, что я приехал сюда, чтобы быть лидером, а не прятаться за чьими-то спинами.
— На что Андрей Алексеевич делает основной упор в предсезонной подготовке? Есть ли заметные отличия от того, с чем вы сталкивались раньше в своей карьере?
— Вы знаете, довольно сложно сравнивать одного тренера с другими, потому что каждый работает индивидуально и имеет свой подход. У каждого специалиста имеется своё видение хоккея, поэтому и акцент делается на разных вещах. В этом плане, я считаю, что никогда нельзя сравнивать тренеров.
Сейчас упор делается на физических кондициях, потому что нужно показывать быстрый хоккей – пятеро в атаке, пятеро в обороне. И у нас есть не такой большой период времени, чтобы сплотиться и стать одной командой. И уже войти в сезон действительно как одна команда.
— Насколько удобно, что предсезонный сбор проводите в Новогорске на базе сборных России в довольно привычных условиях, ведь вы не раз здесь бывали с различными национальными командами?
— Большой плюс, что не нужно никуда ехать. Ярославль находится рядом с Москвой, и на выходных можно даже съездить домой. Для ребят также удобно, что не меняется часовой пояс, а мы начинаем сезон КХЛ с матчей как раз в московском регионе.
— Сами в Хабаровске пока не успели побывать после обмена?
— Ещё не доводилось. Первый раз окажусь, когда мы с командой полетим в Хабаровск из Новосибирска (13 сентября «Амур» проведёт последний матч шестиматчевой выездной серии. – Прим. «Чемпионата»). Тогда и семья полетит. И уже на месте мы со всем разберёмся.
«Задача-минимум — выход в плей-офф. Но все в команде хотят пройти как можно дальше»
— Со стороны кажется, что в хабаровском клубе собрали очень приличную команду. Как изнутри ощущается обстановка?
— Постепенно вливаюсь в новый коллектив, ребята помогают мне быстрее адаптироваться. У нас не так много молодёжи, в основном уже поигравшие в КХЛ люди, поэтому тут попроще влиться.
— Руководство и тренерский штаб клуба уже успели обозначить какие-то цели на новый сезон?
— На первом же собрании была чётко обозначена цель – выход в плей-офф. Но мы понимаем, что это всё равно задача-минимум. Аппетит приходит во время еды. И чем дальше мы зайдём, тем будет лучше и для болельщиков, и для руководства клуба. Все ребята хотят пройти как можно дальше.
— Прошлогодний успех «Адмирала» мотивирует?
— У нас по своему составу собрана неплохая команда, которой по силам добиться успеха. Не думаю, что если мы попадём в плей-офф, то ребята выдохнут и скажут, что задача выполнена и на этом всё. Будем и дальше бороться за улучшение результата.
Егор Коршков
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
«Не залечил одно микроповреждение, потом второе, потом кисть. В этом году нельзя допускать таких ошибок»
— Невозможно не затронуть тему предыдущего сезона. За время межсезонья успели проанализировать, что с вами произошло в прошлом году? 12 очков в 40 матчах регулярки — явно не тот результат, к которому вы стремились.
— Сказались небольшие микроповреждения, которые получил ещё в начале сезона. То одно не залечил не до конца, то второе, потом кисть. Процесс восстановления… Всё это мучительно. Всё это долго. И потом найти свою игру уже было тяжело. Вернулся к плей-офф, а там уже второй раунд с ЦСКА. Скомканно всё вышло. И в этом году нельзя допустить таких же ошибок. Если есть повреждение, то его надо сразу залечивать, чтобы не было вот таких последствий.
— Вы говорили о микроповреждениях, но в начале декабря случилось нечто более глобальное, когда потом пропустили почти три месяца.
— Да, там уже было не микро. Там до конца разорвали, был полный разрыв всех связок. И потребовалось хирургическое вмешательство. А дальше вроде и восстановился, набрал форму, но игровой тонус вернуть было сложно. Я старался делать всё, что было в моих силах, и помогать команде. Но сложилось как сложилось. Можно сказать, что получил нехороший опыт, но это тоже опыт. Для себя я лучше понял, как нужно действовать в определённых моментах. Мне уже 27 лет, и в таком возрасте начинаешь по-другому понимать организм.
— То есть как раз вовремя незалеченная микротравма и привела к таким последствиям?
— Можно и так сказать. Там болит, тут болит, здесь болит, а ты такой думаешь, что сейчас всё это пересилишь. А в голове-то всё равно сидит это небольшое микроповреждение, которое не даёт играть в полную силу.
«Иногда полезно выйти из зоны комфорта. Сейчас могу начать всё с чистого листа»
— Можно ли говорить, что обмен в «Амур» — это своего рода перезагрузка карьеры?
— Можно сказать, что это перезагрузка. Можно сказать, что засиделся. Когда долго находишься на одном месте, к нему уже привыкаешь, и надо просто выйти из зоны комфорта. У меня ведь так уже было, когда в 2018 году уезжал в «Торонто». Тогда я тоже вышел из зоны, и мне это пошло на пользу.
Егор Коршков
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
— Если сейчас получился худший сезон в карьере, то после возвращения из «Торонто» в «Локомотив» как раз был лучший.
— Да. Поэтому считаю, что иногда полезно покидать зону комфорта, чтобы оказаться на новом месте. Узнаёшь что-то новое, меняется мировоззрение. И это даже изнутри подстёгивает.
— Держите в уме, что впереди контрактный год, после которого вы становитесь неограниченно свободным агентом, а это ведь важнейший момент для дальнейшего развития карьеры.
— Не скажу, что контрактный год и предстоящий выход на рынок НСА как-то давят на меня. Последний год контракта – он всё равно последний. Тем более после провального сезона я не имею права провалить ещё один сезон. В этой ситуации мне не нужны какие-то дополнительные мотивации. В первую очередь я должен помогать команде. Сейчас у меня есть возможность перезагрузить карьеру и начать всё с чистого листа.
«Матчи с «Локомотивом» будут интересными. Двойной настрой будет присутствовать»
— Если подводить итог вашему восьмилетнему пребыванию в «Локомотиве», есть понимание, почему команде за это время так и не удалось совершить прорыв, которого на протяжении многих лет от неё ждут?
— Даже не знаю. Это сложный вопрос. Много нюансов. То тренеры менялись, то игроки. Вроде и костяк оставался, а каждый год чего-то не хватало. Где-то везения, где-то мастерства, где-то удачи. И всё из этого складывалось.
— За «Локомотивом» в новом сезоне будете следить пристальнее, чем за другими командами, или для вас это теперь рядовой соперник?
— Когда вернулся из Казахстана в Россию, Ярославль стал для меня вторым домом. Поэтому принципиальность и двойной настрой будут присутствовать. Матчи с «Локомотивом» будут интересными (улыбается).
Андрей Сергеев, Егор Коршков, Денис Алексеев
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
— Ныне выступающий за «Динамо» голкипер Илья Коновалов в своём первом матче в Ярославле с «Локомотивом» отыграл «на ноль».
— (смеётся). Первое время, когда играл в родном Новосибирске, мне всегда очень хотелось забить. Наоборот, зацикливаешься на этом, и у меня всё никак не получалось. Вот только недавно наконец первый гол забил – то ли в том году, то ли в позапрошлом. Поэтому не хочу зацикливаться на голе. Если получится, то будет хорошо.
— Игорь Никитин как-то попрощался с вами?
— Нет. Да со мной и никто из «Локомотива» не попрощался — ни из руководства, ни из тренеров.
— Даже так?
— Даже так.
— Это удивительно, всё-таки восемь лет выступления в клубе — это огромная часть карьеры.
— Что я могу тут сказать. Моя жизнь на этом не заканчивается, да и их тоже. Это их выбор и их право. Такова спортивная жизнь. И никаких вопросов к «Локомотиву» или обид на клуб у меня нет.
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