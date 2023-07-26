«Никто из руководства «Локомотива» со мной не попрощался. Обиды нет». Откровенный Коршков

Родившийся в Новосибирске и начинавший свою профессиональную карьеру в системе «Барыса» российский нападающий Егор Коршков в 2012 году перебрался в Ярославль и уже спустя два сезона дебютировал в «Локомотиве» на уровне КХЛ. В общей сложности в стане железнодорожников 27-летний нападающий провёл в лиге восемь сезонов, сыграв за это время 374 матча и набрав 152 очка.

В это межсезонье пути игрока и «Локомотива» разошлись. После неудачного сезона ярославский клуб принял решение обменять Коршкова в «Амур» на денежную компенсацию. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Егор откровенно рассказал о причинах постигнувшей его неудачи в прошлом сезоне, поделился ощущениями от первого обмена в своей карьере, назвал главную цель на будущий сезон и заявил об отсутствии обиды на «Локомотив», руководство которого с ним даже не попрощалось.

«Мне нет смысла обижаться на «Локомотив». Они имели право так поступить»

— Егор, с какими чувствами восприняли обмен из фактически ставшего вам родным «Локомотива» в «Амур»? В КХЛ вы отыграли восемь сезонов, и для вас это первая смена команды внутри лиги.

— Воспринял как начало нового этапа в жизни. Думаю, что перемены иногда бывают полезными. Потому что засиживаешься на одном месте, а здесь новая команда, новые ребята, новые знакомства и новая мотивация.

— В прессе проходила информация, что вы остались разочарованы тем, как «Локомотив» организовал обмен, не предупредив вас о предстоящем уходе из команды.

— (смеётся). Это был их выбор. Они имели право так поступить. Что сделано, то уже сделано. И мне нет никакого смысла на них обижаться. Что касается «Амура», то мне звонили из клуба, и я был готов, что меня могут обменять именно туда.

— Но для вас уход из «Локомотива» стал шоком или после завершения плей-офф уже было понятно, куда развивается история?

— После окончания сезона уже понимал, что дальше последует какой-то обмен. «Локомотив» поступил так, как посчитал нужным для себя.

— Обмен именно в Хабаровск не напугал? Всё-таки эти изматывающие перелёты теперь станут привычным процессом.

— Думаю, что эти перелёты не станут для меня никакой проблемой. Персонал и врачи помогут лучше адаптироваться. И в этом плане всё будет не так уж тяжело.

— У своего давнего приятеля Александра Полунина, который играл за «Амур» несколько лет назад, узнавали секреты адаптации в жизни в Хабаровске?

— На эту тему мы с ним не общались. Думаю, что каждый человек всё равно воспринимает ситуацию по-своему. Поэтому надо отталкиваться от самого себя.

— О вашей тройке с Полуниным и Павлом Красковским много говорили на протяжении нескольких лет. Они сильно расстроились, что ваши карьерные пути разошлись?

— Мы даже не обсуждали этот вопрос. На самом деле, обмены – это часть нашей карьеры. В любой момент ты можешь поменять клуб и оказаться в новой команде.

Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

«Я приехал в «Амур», чтобы быть лидером, а не прятаться за чьими-то спинами»

— Как прошло первое общение с Андреем Мартемьяновым? О чём говорили? Обозначил ли он вашу роль в команде?

— Мы хорошо поговорили, обсудили некоторые нюансы относительно предсезонной подготовки. Думаю, что сейчас, уже находясь в расположении команды, поговорим подробнее и о роли, и обо всём остальном. Но, и так понятно, что я приехал сюда, чтобы быть лидером, а не прятаться за чьими-то спинами.

— На что Андрей Алексеевич делает основной упор в предсезонной подготовке? Есть ли заметные отличия от того, с чем вы сталкивались раньше в своей карьере?

— Вы знаете, довольно сложно сравнивать одного тренера с другими, потому что каждый работает индивидуально и имеет свой подход. У каждого специалиста имеется своё видение хоккея, поэтому и акцент делается на разных вещах. В этом плане, я считаю, что никогда нельзя сравнивать тренеров.

Сейчас упор делается на физических кондициях, потому что нужно показывать быстрый хоккей – пятеро в атаке, пятеро в обороне. И у нас есть не такой большой период времени, чтобы сплотиться и стать одной командой. И уже войти в сезон действительно как одна команда.

— Насколько удобно, что предсезонный сбор проводите в Новогорске на базе сборных России в довольно привычных условиях, ведь вы не раз здесь бывали с различными национальными командами?

— Большой плюс, что не нужно никуда ехать. Ярославль находится рядом с Москвой, и на выходных можно даже съездить домой. Для ребят также удобно, что не меняется часовой пояс, а мы начинаем сезон КХЛ с матчей как раз в московском регионе.

— Сами в Хабаровске пока не успели побывать после обмена?

— Ещё не доводилось. Первый раз окажусь, когда мы с командой полетим в Хабаровск из Новосибирска (13 сентября «Амур» проведёт последний матч шестиматчевой выездной серии. – Прим. «Чемпионата»). Тогда и семья полетит. И уже на месте мы со всем разберёмся.

«Задача-минимум — выход в плей-офф. Но все в команде хотят пройти как можно дальше»

— Со стороны кажется, что в хабаровском клубе собрали очень приличную команду. Как изнутри ощущается обстановка?

— Постепенно вливаюсь в новый коллектив, ребята помогают мне быстрее адаптироваться. У нас не так много молодёжи, в основном уже поигравшие в КХЛ люди, поэтому тут попроще влиться.

— Руководство и тренерский штаб клуба уже успели обозначить какие-то цели на новый сезон?

— На первом же собрании была чётко обозначена цель – выход в плей-офф. Но мы понимаем, что это всё равно задача-минимум. Аппетит приходит во время еды. И чем дальше мы зайдём, тем будет лучше и для болельщиков, и для руководства клуба. Все ребята хотят пройти как можно дальше.

— Прошлогодний успех «Адмирала» мотивирует?

— У нас по своему составу собрана неплохая команда, которой по силам добиться успеха. Не думаю, что если мы попадём в плей-офф, то ребята выдохнут и скажут, что задача выполнена и на этом всё. Будем и дальше бороться за улучшение результата.

Егор Коршков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Не залечил одно микроповреждение, потом второе, потом кисть. В этом году нельзя допускать таких ошибок»

— Невозможно не затронуть тему предыдущего сезона. За время межсезонья успели проанализировать, что с вами произошло в прошлом году? 12 очков в 40 матчах регулярки — явно не тот результат, к которому вы стремились.

— Сказались небольшие микроповреждения, которые получил ещё в начале сезона. То одно не залечил не до конца, то второе, потом кисть. Процесс восстановления… Всё это мучительно. Всё это долго. И потом найти свою игру уже было тяжело. Вернулся к плей-офф, а там уже второй раунд с ЦСКА. Скомканно всё вышло. И в этом году нельзя допустить таких же ошибок. Если есть повреждение, то его надо сразу залечивать, чтобы не было вот таких последствий.

— Вы говорили о микроповреждениях, но в начале декабря случилось нечто более глобальное, когда потом пропустили почти три месяца.

— Да, там уже было не микро. Там до конца разорвали, был полный разрыв всех связок. И потребовалось хирургическое вмешательство. А дальше вроде и восстановился, набрал форму, но игровой тонус вернуть было сложно. Я старался делать всё, что было в моих силах, и помогать команде. Но сложилось как сложилось. Можно сказать, что получил нехороший опыт, но это тоже опыт. Для себя я лучше понял, как нужно действовать в определённых моментах. Мне уже 27 лет, и в таком возрасте начинаешь по-другому понимать организм.

— То есть как раз вовремя незалеченная микротравма и привела к таким последствиям?

— Можно и так сказать. Там болит, тут болит, здесь болит, а ты такой думаешь, что сейчас всё это пересилишь. А в голове-то всё равно сидит это небольшое микроповреждение, которое не даёт играть в полную силу.

«Иногда полезно выйти из зоны комфорта. Сейчас могу начать всё с чистого листа»

— Можно ли говорить, что обмен в «Амур» — это своего рода перезагрузка карьеры?

— Можно сказать, что это перезагрузка. Можно сказать, что засиделся. Когда долго находишься на одном месте, к нему уже привыкаешь, и надо просто выйти из зоны комфорта. У меня ведь так уже было, когда в 2018 году уезжал в «Торонто». Тогда я тоже вышел из зоны, и мне это пошло на пользу.

Егор Коршков Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Если сейчас получился худший сезон в карьере, то после возвращения из «Торонто» в «Локомотив» как раз был лучший.

— Да. Поэтому считаю, что иногда полезно покидать зону комфорта, чтобы оказаться на новом месте. Узнаёшь что-то новое, меняется мировоззрение. И это даже изнутри подстёгивает.

— Держите в уме, что впереди контрактный год, после которого вы становитесь неограниченно свободным агентом, а это ведь важнейший момент для дальнейшего развития карьеры.

— Не скажу, что контрактный год и предстоящий выход на рынок НСА как-то давят на меня. Последний год контракта – он всё равно последний. Тем более после провального сезона я не имею права провалить ещё один сезон. В этой ситуации мне не нужны какие-то дополнительные мотивации. В первую очередь я должен помогать команде. Сейчас у меня есть возможность перезагрузить карьеру и начать всё с чистого листа.

«Матчи с «Локомотивом» будут интересными. Двойной настрой будет присутствовать»

— Если подводить итог вашему восьмилетнему пребыванию в «Локомотиве», есть понимание, почему команде за это время так и не удалось совершить прорыв, которого на протяжении многих лет от неё ждут?

— Даже не знаю. Это сложный вопрос. Много нюансов. То тренеры менялись, то игроки. Вроде и костяк оставался, а каждый год чего-то не хватало. Где-то везения, где-то мастерства, где-то удачи. И всё из этого складывалось.

— За «Локомотивом» в новом сезоне будете следить пристальнее, чем за другими командами, или для вас это теперь рядовой соперник?

— Когда вернулся из Казахстана в Россию, Ярославль стал для меня вторым домом. Поэтому принципиальность и двойной настрой будут присутствовать. Матчи с «Локомотивом» будут интересными (улыбается).

Андрей Сергеев, Егор Коршков, Денис Алексеев Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

— Ныне выступающий за «Динамо» голкипер Илья Коновалов в своём первом матче в Ярославле с «Локомотивом» отыграл «на ноль».

— (смеётся). Первое время, когда играл в родном Новосибирске, мне всегда очень хотелось забить. Наоборот, зацикливаешься на этом, и у меня всё никак не получалось. Вот только недавно наконец первый гол забил – то ли в том году, то ли в позапрошлом. Поэтому не хочу зацикливаться на голе. Если получится, то будет хорошо.

— Игорь Никитин как-то попрощался с вами?

— Нет. Да со мной и никто из «Локомотива» не попрощался — ни из руководства, ни из тренеров.

— Даже так?

— Даже так.

— Это удивительно, всё-таки восемь лет выступления в клубе — это огромная часть карьеры.

— Что я могу тут сказать. Моя жизнь на этом не заканчивается, да и их тоже. Это их выбор и их право. Такова спортивная жизнь. И никаких вопросов к «Локомотиву» или обид на клуб у меня нет.