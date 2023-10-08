«Чем он сильнее других?» Щитов — о назначении Ротенберга главным тренером «России 25»

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о том, как проходили выборы главного тренера «России 25». На тренерском совете ФХР было принято решение назначить главным тренером национальной сборной на Кубок Первого канала Романа Ротенберга.

«Было бы интересно, если бы это заседание проходило в прямом эфире. Люди должны были рассказать: «Вот у нас такой набор кандидатов на пост главного тренера» и объяснить свой выбор. Журналисты из разных регионов в прямом эфире могли бы присоединиться к трансляции и задать вопросы. Ведь это же сборная нашей страны. Всем интересно узнать, почему главным тренером стал именно этот кандидат, чем он сильнее, и сколько всего их было. Специалистам важно узнать аргументацию. И почему в совете только заслуженные ветераны хоккея, а нет специалистов нового поколения? Много вопросов хотелось бы задать. Пока у нас всё по старинке делается, но, возможно, мы к этому придём в будущем.

Выборы главного тренера сборной должны быть открытыми? Да, хотелось бы узнать, кто вообще были кандидатами на пост главного тренера. Общество становится более открытым, поэтому нельзя сидеть за закрытыми дверями. Получился междусобойчик. Решили между собой и назначили по-быстрому. Хочется, чтобы всё было открыто. Почему нет? Это было бы интересно, это возможность для обсуждения в прессе. Но такого пока нет», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Кубок Первого канала-2023 пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. На турнире выступит «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга. Также участие примут сборные Китая, Беларуси и Казахстана.