Главный тренер «Салавата» высказался о крупной победе над «Металлургом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил крупную победу над «Металлургом» (6:2).

«Хороший матч с нашей стороны, много голов забили. Хорошо начали, забили голы в первом периоде, реализовали моменты. Ключевой момент – наши удаления во втором периоде, когда «Металлург» менял вратаря на шестого полевого. Ребята в меньшинстве очень самоотверженно отыграли, Башкиров забил свой третий гол. Была целостная игра с первой до последней минуты, несмотря на то что вели по счёту. Играли правильно и целостно все 60 минут.

Спортивная злость? После такой игры, где много забили, ребята хорошо играли. Сегодня всё было нормально в этом аспекте.

Ребята сегодня реализовали свои моменты, лезли на ворота, были агрессивны под воротами, от этого результат.

Ребята втянулись, Алалыкин вернулся в строй, эта тройка хорошо выглядела. Пока у них хорошая «химия», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.