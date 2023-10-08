Меньшиков: удивляюсь, почему Ларионов так поздно начал тренировать

Судья всесоюзной категории по хоккею Константин Меньшиков оценил успешную игру «Торпедо» во главе с Игорем Ларионовым в текущем сезоне Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Торпедо» показывает современный хоккей, его можно назвать советским. В СССР как считалось: если играешь красиво, результат придёт. То же мы видим в исполнении «Торпедо». Они играют в пас, потому что пас — лучший способ заставить шайбу двигаться быстро. Когда надо, ребята обыгрывают, когда надо, бросают по воротам. Всё гармонично. Такие трёхходовки разыгрывают в чужой зоне, что у соперников голова кружится.

Трудно научить такому хоккею? Ну у Ларионова же получилось. Я только удивляюсь, почему он так поздно начал тренировать. КХЛ уже 15 лет, а Ларионов только второй сезон работает в «Торпедо». Ему 62 года. Хорошо, в «Торпедо» пришёл Александр Харламов, сын Валерия Харламова. Он поверил в идеи Ларионова. Тренер провёл большую работу с игроками из системы клуба, они же никого не покупают, как другие. Ларионов сам играл в лучшей тройке ЦСКА и сборной СССР, где его партнёрами были Крутов, Макаров. От него можно было ждать, что он сделает симпатичную команду.

Кто-то ещё в КХЛ радует в плане зрелищности? Радует, что такой хоккей проглядывается в других командах, где работают молодые тренеры. Возьмите Андрея Разина в «Металлурге», Дмитрия Кокорева в «Сочи», Андрея Козырева в «Северстали», Олега Браташа в «Ладе»… Все играют комбинационно, красиво. И вообще, у нас сейчас хороший хоккей, трибуны ломятся — от Минска до Владивостока. В театр сейчас так не ходят», — сказал Меньшиков в интервью «РБ Спорт».