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Никита Кучеров вошёл в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ

Никита Кучеров вошёл в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял восьмое место в рейтинге лучших 50 действующих игроков Национальной хоккейной лиги.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. На втором месте находится форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Макиннон. Замкнул тройку лучших игроков ещё один нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

В топ-5 входят защитник «Колорадо» Кейл Макар и нападающий «Бостон Брюиз» Давид Пастрняк.
Напомним, всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Кучеров провёл 644 матча, в которых записал в свой актив 276 голов и 453 результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиалз» Александр Овечкин занял 30-е место в рейтинге.

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