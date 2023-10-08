Все русские в новом сезоне НХЛ! От новичков до суперзвёзд

Cезон НХЛ всё ближе и ближе – первые матчи пройдут в ночь на 11 октября мск, а посему составы команд всё больше ужимаются. Окончательные заявки из 23 человек клубы должны подать в понедельник, но уже можно подводить итоги и смотреть, кто из россиян будет играть в лиге в этом году. Со звёздочкой указаны хоккеисты, которых могут отцепить от основы перед стартом чемпионата.

Восточная конференция

Столичный дивизин

«Айлендерс»

з. Александр Романов

в. Илья Сорокин, Семён Варламов

Летом «Айлендерс» продлили контракт с Семёном Варламовым на четыре года, сохранив один из сильнейших вратарских дуэтов в НХЛ. ESPN поставил его на второе место в лиге, но с этим даже можно поспорить, потому что первое место издание отвело выстрелившим в прошлом году голкиперам «Бостона».

Романов в межсезонье перенёс операцию на плече, но успел восстановиться к старту сборов и говорит, что чувствует себя на 100%.

Илья Сорокин Фото: Getty Images

«Вашингтон»

н. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Иван Мирошниченко (*)

з. Александр Алексеев (*)

Кузнецов выглядит готовым реабилитироваться за прошлые неудачи, Овечкин по-прежнему будет мчать к рекорду. Александр Алексеев на предсезонке играет по 20–23 минуты за матч, и всё идёт к тому, что он начнёт сезон в основе. Вакантное место образовалось из-за травмы Эдмундсона, который пропустит ближайшие месяц-полтора со сломанной рукой.

Мирошниченко получает восторженные отзывы от тренеров и партнёров, его взял под свою опеку Овечкин, но регулярку всё равно может начать в АХЛ.

«Каролина»

н. Андрей Свечников, Василий Пономарёв (*)

з. Дмитрий Орлов

в. Пётр Кочетков (*)

Свечников продолжает восстанавливаться после операции на «крестах» и пока тренируется без контакта, но должен быть готов к старту сезона. Пропускает предсезонку и Василий Пономарёв, которому прочили попадание в основу. Он здорово себя проявил на турнире новичков, но потом получил травму колена и пока занимается не в общей группе.

Кочетков – третий вратарь команды, но с учётом «хрустальности» Раанты и Андерсена наверняка получит достаточно матчей в НХЛ (год назад он сыграл 24 встречи). Новое лицо в «Каролине» – Дмитрий Орлов, заключивший летом контракт на два года.

«Коламбус»

н. Егор Чинахов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (*)

з. Иван Проворов

в. Даниил Тарасов

Тарасов должен был составить вратарскую бригаду «Коламбуса» вместе с Мерзликиным (и ещё неизвестно, кто в ней будет первым номером), но получил травму колена накануне сборов, и пока неясно, когда вернётся. В итоге его могут и в АХЛ отправить для набора формы, но пока об этом рано говорить. Также небольшую травму получил Чинахов, а вот Марченко отлично выглядит на предсезонке, да и в принципе ему за своё место не стоит беспокоиться.

И без того довольно внушительная русская бригада «мундиров» приросла Проворовым, которого летом выменяли из «Филадельфии», и приехавшим из России Воронковым. Дмитрий уже восхищает всех своими габаритами и задиристостью, а Ярмо Кекяляйнен называет его «монстром», но сезон нападающий, скорее всего, начнёт в АХЛ – в последней игре он не участвовал.

«Питтсбург»

н. Евгений Малкин

Прошлый сезон сложился для 37-летнего ветерана «пингвинов» потрясающе. Он вернулся после травм и впервые с 2009 года провёл все 82 матча регулярки, набирая в среднем по очку за матч. Теперь главное, чтобы и в этом сезоне тоже без травм.

«Рейнджерс»

н. Артемий Панарин

в. Игорь Шестёркин

И Панарин, и Шестёркин признались, что в прошлом году испытывали трудности. Первый всё лето корил себя за проваленный плей-офф, второй вечно злился на себя на тренировках. Посвежевшие и многое переосмыслившие (а Панарин ещё и имидж сменил), они готовятся сделать шаг вперёд в этом году.

«Филадельфия»

з. Егор Замула (*)

Весной Замула подписал новый контракт с «Филадельфией» и, хотя у него достаточно конкурентов среди молодых защитников команды, остаётся в основном составе перед последним отсевом, но заключительный матч предсезонки не играл.

Атлантический дивизион

«Детройт»

н. Клим Костин

Летом Костин был обменян из «Эдмонтона» в «Детройт», а вскоре подписал двухлетний контракт с клубом. На предсезонке у него всего одно очко в четырёх матчах, зато хитов – целых 11. Клим начнёт регулярку в четвёртом звене с Велено и Фишером.

«Оттава»

н. Владимир Тарасенко

з. Артём Зуб

Соколов три недели назад продлил контракт с «Оттавой», но в основу снова не попал и поехал в АХЛ, пройдя через драфт отказов. Ожидается, что в основном он будет играть за «Беллевиль». Так что компанию Артёму Зубу будет составлять только Владимир Тарасенко. Звёздному новичку до сих пор ищут партнёров и даже фланг – Смит ставит его то слева, то справа.

Владимир Тарасенко Фото: Sean Kilpatrick/AP/ТАСС

«Тампа»

н. Никита Кучеров

з. Михаил Сергачёв

в. Андрей Василевский

Неизменное трио «Тампы» последних лет ближайшие два месяца будет дуэтом. Андрей Василевский перенёс операцию на грыже и пропустит старт сезона. Главный вопрос – как справятся «молнии» без своей незыблемой стены в воротах.

«Торонто»

в. Илья Самсонов

Самсонов провёл свой лучший сезон в прошлом году в «Торонто», помог команде выйти во второй раунд (впервые с 2004 года!). В этом году он снова должен играть важную роль в команде, так что его форма и кондиции критичны для «Лифс». На днях Самсонов всех напугал, получив травму на тренировке, но, к счастью, всё обошлось.

«Флорида»

з. Дмитрий Куликов

в. Сергей Бобровский

Бобровский прошлым плей-офф превратил себя из объекта критики в одного из главных героев команды, так что сейчас к нему ни у кого не должно быть никаких вопросов. Кроме него, во «Флориду» после семи лет путешествий по НХЛ вернулся Куликов, подписавший на один год контракт с командой, которая когда-то задрафтовала его в первом раунде.

Западная конференция

Центральный дивизион

«Аризона»

в. Иван Просветов (*)

Хотя Просветов летом продлил контракт с командой, полноценного перехода в НХЛ в этом сезоне ждать не стоит, только если команда совсем не посыпется. Он уже в АХЛ, где будет основным вратарём «Тусона», впрочем, какие-то матчи в НХЛ ему всё равно наверняка дадут сыграть, как было и в прошлые годы.

«Виннипег»

н. Владислав Наместников

Наместников неплохо провёл концовку сезона в «Джетс» и летом остался в команде, подписав новый двухлетний контракт. Как и прошлой весной, ему уготована роль игрока третьего-четвёртого звена.

«Даллас»

н. Евгений Дадонов

Дадонов после обмена из «Монреаля» отлично проявил себя в «Далласе», особенно в плей-офф, и летом подписал новый контракт с клубом на два года. Вероятно, он снова будет играть с Бенном и получит место во второй бригаде большинства.

«Колорадо»

н. Валерий Ничушкин

в. Александр Георгиев

В «Колорадо» верят в Валерия Ничушкина после его таинственного исчезновения посреди плей-офф (таинственного для широкой публики, а не для клуба). И главный тренер, и партнёры по команде выразили ему свою поддержку, настоятельно попросив больше не поднимать эту тему. Ну а сам Ничушкин уже успел забить один гол на предсезонке. Что до Александра Георгиева, то авторитетное издание The Hockey News прочит ему борьбу за «Везину».

«Миннесота»

н. Кирилл Капризов

Главная звезда и обладатель нескольких рекордов «Миннесоты» продолжит определять игру всей команды и кошмарить вратарей НХЛ. Выбьет ли в этом году полтинник? Увидим, смотреть точно надо.

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«Нэшвилл»

н. Яков Тренин

Денис Гурьянов на старте карьеры НХЛ стабильно набирал обороты, но в последнее время поник и пока до конца не может реализовать свой потенциал. Теперь и «Нэшвилл», с которым Денис подписал контракт летом, отправил его на драфт отказов. Если в ближайшие часы его оттуда никто не заберёт, он отправится в АХЛ. В четвёртом же звене «предс» будет играть Тренин – уже старожил команды, быстрая рабочая лошадка, который к тому же умеет забивать.

«Сент-Луис»

н. Павел Бучневич, Алексей Торопченко, Никита Александров (*)

Судя по всему, сезон в «Сент-Луисе» начнут сразу трое россиян. С Бучневичем всё понятно, это один из лидеров команды. С Торопченко тоже, он и прошлый год почти весь отыграл в НХЛ, а Никита Александров ухватился за шанс проявить себя. Попав в состав на последние два матча предсезонки после небольшой травмы Торопченко (Берюбе говорит, ничего серьёзного), он отдал передачу в игре с «Далласом», а потом забил «Чикаго» и, скорее всего, забронировал себе место в основе.

Павел Бучневич Фото: nhl.com

Тихоокеанский дивизион

«Анахайм»

з. Илья Любушкин, Павел Минтюков (*)

С этого года за «уток» будет выступать Любушкин, которого летом обменяли из «Баффало». Илья – крепкий и габаритный защитник, который сделает оборону команды жёстче. Кроме того, в основной состав рвётся лучший защитник ОХЛ прошлого сезона Минтюков, 10-й номер драфта-2022. Ему много доверяют на предсезонке, он забил два гола, и тренеры отзываются о нём очень лестно.

«Ванкувер»

н. Андрей Кузьменко, Илья Михеев

Михеев продолжает восстанавливаться после февральской операции на «крестах» и уже тренируется с командой, но старт сезона, скорее всего, пропустит. Кузьменко подхватил какой-то вирус, хотя продолжает играть на предсезонке, поэтому неудивительно, что последние два матча он оставался без очков. Василий Подколзин же начнёт сезон в АХЛ – Токкет говорит, так будет лучше для его развития, чем получать крохи игрового времени в НХЛ.

«Вегас»

н. Иван Барбашёв, Павел Дорофеев (*), Григорий Денисенко (*)

Барбашёв стал настоящей находкой для «Вегаса» в прошлом плей-офф, помог команде выиграть её первый Кубок Стэнли (для Вани это уже второй трофей) и заслужил великолепный пятилетний контракт. Дорофеев тоже продлил контракт и продолжает биться за место в составе. Гол в предпоследнем матче с «Колорадо» должен в этом помочь.

Накануне «рыцари» забрали с драфта отказов Григория Денисенко, который не убедил Мориса в тренировочном лагере «Флориды», но пока неизвестно, останется ли он в основном составе.

«Калгари»

з. Никита Задоров

У Задорова важный сезон – контрактный. Ждём от Никиты того, что он делает лучше всего – хиты, драки и эпизодические атакующие порывы.

Никита Задоров Фото: Jeff McIntosh/AP/ТАСС

«Лос-Анджелес»

з. Владислав Гавриков

Хороший защитник везде придётся ко двору. Гавриков идеально вписался в состав «Лос-Анджелеса» после обмена из «Коламбуса» и летом заключил новый контракт на два года. Он снова будет играть важную роль в обороне «королей».

«Сан-Хосе»

н. Александр Барабанов

з. Николай Кныжов (*), Никита Охотюк (*)

Данил Гущин в основе «Шаркс» закрепиться не смог, хотя позднее мы наверняка увидим его в этом сезоне в НХЛ. В «Барракуду» также поехал Шакир Мухамадуллин, для него это будет первый полноценный сезон в Северной Америке. В составе на данный момент остаются Барабанов, Кныжов, Охотюк и Гурьев, но если по Александру (пятому бомбардиру команды в прошлом сезоне) всё понятно, то кого-то из остальных ещё могут отцепить, слишком велика конкуренция в линии обороны. Гурьева так точно не стоит ждать в основе.