Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Губерниев оценил слова Гашека, который поддержал допуск юношеских сборных России

Губерниев оценил слова Гашека, который поддержал допуск юношеских сборных России
Комментарии

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего голкипера ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминика Гашека, который поддержал решение УЕФА допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.

«Не думаю, что Гашек здесь что-то понял. Он несколько раз пытался не допустить присутствие наших хоккеистов в Чехии, но тогда просто команда бы не приехала без русских. Посмотрите на результаты выборов в соседней Словакии. Я думаю, что он просто следует трендам. Я не верю в какой-то здравый смысл. Здесь больше играют политические истории», — написал Губерниев в своей колонке на сайте «Советский спорт».

Материалы по теме
Гашек отреагировал на допуск юношеских сборных России по футболу в турниры под эгидой УЕФА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android