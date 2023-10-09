Губерниев оценил слова Гашека, который поддержал допуск юношеских сборных России

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего голкипера ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминика Гашека, который поддержал решение УЕФА допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.

«Не думаю, что Гашек здесь что-то понял. Он несколько раз пытался не допустить присутствие наших хоккеистов в Чехии, но тогда просто команда бы не приехала без русских. Посмотрите на результаты выборов в соседней Словакии. Я думаю, что он просто следует трендам. Я не верю в какой-то здравый смысл. Здесь больше играют политические истории», — написал Губерниев в своей колонке на сайте «Советский спорт».