Защитник Расмус Далин подписал контракт с «Баффало» на общую сумму $ 88 млн

Защитник Расмус Далин подписал контракт с «Баффало Сэйбрз» на восемь лет и общую сумму $ 88 млн (кэпхит $ 11 млн). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Я люблю город и команду. Мне здесь всё нравится», — заявил Далин.

Отмечается, что новый контракт вступит в силу с сезона-2024/2025. Далин стал третьим действующим защитником со средней годовой зарплатой по контракту, превышающей $ 10 млн. Ранее эту планку превысили сделки Эрика Карлссона с «Сан-Хосе Шаркс» ($ 11,5 млн) и Дрю Даути с «Лос-Анджелес Кингз» ($ 11 млн).

В прошлом сезоне НХЛ 23-летний шведский защитник обновил все личные рекорды результативности, набрав 73 (15+58) очка в 78 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+12».