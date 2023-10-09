11 самых высокооплачиваемых игроков нового сезона НХЛ

До начала нового сезона НХЛ остаётся меньше двух суток. Большой североамериканский хоккей наконец-то возвращается — совсем скоро мы вновь увидим в деле главных звёзд лиги. В преддверии старта регулярки напоминаем, кто из них в предстоящем году будет получать самые большие деньги в мире хоккея.

8-11. Тимо Майер («Нью-Джерси»)

Кэпхит: $ 8,8 млн

Зарплата в новом сезоне: $ 12 млн

Швейцарский нападающий начинает новую жизнь — перед дедлайном обменов он переехал в Ньюарк и хорошо себя зарекомендовал, заслужив новый долгосрочный контракт с «дьяволами». Его кэпхит увеличился почти на $ 3 млн по сравнению с предыдущим, а в предстоящем сезоне 27-летний нападающий получит самую большую сумму в карьере и самую большую по новому соглашению — в следующие годы его реальная зарплата будет падать.

8-11. Адам Фокс («Рейнджерс»)

Кэпхит: $ 9,5 млн

Зарплата в новом сезоне: $ 12 млн

Лучший защитник НХЛ сезона-2020/2021 готовится провести второй сезон по новому контракту. В этом году, как и у Майера, его зарплата достигнет пика. Правда, на спад, в отличие от соглашения швейцарца, она пойдёт только после сезона-2024/2025. Пока что Фокс является одним из трёх игроков в этом списке (наряду с Майером и Кириллом Капризовым), чей договор пока не включает запрет на обмен — но будет со следующего года.

Адам Фокс Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

8-11. Зак Веренски («Коламбус»)

Кэпхит: $ 9,58 млн

Зарплата в новом сезоне: $ 12 млн

Самый дорогой защитник «Коламбуса» и третий после Эрика Карлссона и Дрю Даути по величине кэпхита защитник лиги последний раз выходил на лёд в официальных матчах в ноябре прошлого года. Для Веренски, как и для двух предыдущих игроков, зарплата в новом сезоне будет максимальной по договору. Но американцу ещё предстоит её оправдать — благо что Зак, похоже, полностью восстановился от травмы. Со здоровым Веренски, Сиверсоном и Проворовым оборона «Блю Джекетс» может выглядеть очень интересно.

8-11. Александр Барков («Флорида»)

Кэпхит: $ 10 млн

Зарплата в новом сезоне: $ 12 млн

Многолетний лидер «Флориды», который в прошлом сезоне помог своей команде во второй раз в истории достичь финала Кубка Стэнли, получает $ 12 млн в год с предыдущего сезона и будет получать столько же на протяжении ближайших двух лет. Вряд ли кто-то может сказать, что это незаслуженно — несмотря на отсутствие большого количества внимания, Александр является одним из самых стабильных игроков лиги, показывая высокий уровень на протяжении последних сезонов.

7. Алекс Пьетранджело («Вегас»)

Кэпхит: $ 8,8 млн

Зарплата в новом сезоне: $ 12,3 млн

То же самое можно сказать и про ветерана «Вегаса», летом ставшего двукратным обладателем Кубка Стэнли. Пьетранджело сделал себе имя ещё в «Сент-Луисе» и продолжил демонстрировать отличную игру в Неваде. Предыдущий сезон стал самым результативным в карьере 33-летнего защитника, и теперь максимума достигнет не только его статистика, но и заработная плата. А через год она вырастет ещё, хоть и всего на $ 0,2 млн.

4-6. Кирилл Капризов («Миннесота»)

Кэпхит: $ 9 млн

Зарплата в новом сезоне: $ 12,5 млн

Российский лидер «дикарей» вступает в самый высокооплачиваемый год по пятилетнему контракту с «Уайлд» — его зарплата вырастет на $ 2,5 млн по сравнению с предыдущим сезоном. Возможно, в последнем плей-офф Кирилл показал себя не так, как этого ожидали в «Миннесоте», но, даже несмотря на это, он остаётся главной звездой и движущей силой клуба, который не пожалел форварду такой крупный чек после первого же сезона в НХЛ.

4-6. Александр Овечкин («Вашингтон»)

Кэпхит: $ 9,5 млн

Зарплата в новом сезоне: $ 12,5 млн

Капитан «Вашингтона», в отличие от Капризова, играет в лиге далеко не первый год, но такую сумму за один сезон получит впервые. До этого его зарплата не превышала $ 10 млн — такой она была на протяжении последних семи лет предыдущего контракта, такую же сумму Ови получил в прошлом году. В следующем сезоне она упадёт до $ 11 млн, а пока же будем надеяться, что Александр отыграет на все деньги и порадует нас не одним десятком голов в предстоящей регулярке.

4-6. Сет Джонс («Чикаго»)

Кэпхит: $ 9,5 млн

Зарплата в новом сезоне: $ 12,5 млн

Два года назад американский защитник получил необоснованно большой контракт в «Чикаго» — несмотря на статус одного из лучших атакующих оборонцев страны, его последние годы в «Коламбусе» получились противоречивыми. В «Блэкхоукс» Джонс, мягко говоря, пока тоже далёк от лучшей версии себя, но при этом и платёжке «ястребов» он не сильно мешает — под потолком у них ещё есть больше $ 13,5 млн. При этом в ближайшие два года больше него будет получать только один защитник лиги.

3. Даги Хэмилтон («Нью-Джерси»)

Кэпхит: $ 9 млн

Зарплата в новом сезоне: $ 12,6 млн

Первый год канадца в составе «дьяволов» прошёл не лучшим образом, но в прошлом сезоне Хэмилтон стал настоящим лидером обороны «Нью-Джерси», превзойдя свои же показатели времён игры в «Каролине». Следующие два года станут для Даги самыми денежными — в новом сезоне защитник получит в два раза больше, чем в предыдущем, что сделает его самым высокооплачиваемым защитником НХЛ.

Даги Хэмилтон Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

2. Давид Пастрняк («Бостон»)

Кэпхит: $ 11,25 млн

Зарплата в новом сезоне: $ 13 млн

Прошедший сезон чешский нападающий провёл выше всяких похвал и выбил себе роскошный новый контракт ещё до начала межсезонья. Самые «вкусными» годами по восьмилетнему договору станут первые два, затем фактическая зарплата Пастрняка будет потихоньку становиться всё меньше, пока не достигнет $ 9 млн к сезону-2030/2031.

1. Натан Маккиннон («Колорадо»)

Кэпхит: $ 12,6 млн

Зарплата в новом сезоне: $ 16,5 млн

Натан Маккиннон Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

Абсолютным лидером нового сезона станет альтернативный капитан «Эвеланш», подписавший новое 100-миллионное соглашение ещё до начала предыдущего сезона. В следующем сезоне Маккиннон ненадолго уступит звание самого дорогого игрока лиги Остону Мэттьюсу, который станет обладателем самого крупного кэпхита в истории лиги, но затем вновь окажется на первой строчке. И это абсолютно заслуженно — Натан на протяжении многих лет является лицом «Колорадо», он помог команде завоевать Кубок Стэнли. «Лавины» едва ли пожалеют о решении выписать канадцу такой крупный чек.