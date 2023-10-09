В матче СКА — «Куньлунь» произошли две массовые потасовки

Во встрече регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Куньлунем» произошло две массовые потасовки.

Первая случилась на 28-й минуте. В центре площадки вспыхнула стычка, в ходе которой особо отличились защитник СКА Михаил Пашнин и игрок обороны «Куньлуня» Тёрнер Оттенбрайт. Хоккеисты устроили яркую драку и были удалены на две минуты за грубость. Аналогичные штрафы получили Люк Локхарт и Павел Дедунов, которому выписали ещё две минуты за толчок клюшкой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На последней минуте между хоккеистами вновь вспыхнула потасовка, однако на этот раз судьи успели вовремя вмешаться и успокоить игроков. Сергей Толчинский получил две минуты за толчок клюшкой, а Люк Локхарт — за толчок на борт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).